Украина ожидает, что во время трехсторонней встречи лидеров США, Китая и России Вашингтон и Пекин будут оказывать давление на Кремль для завершение войны.

В то же время, важно не создавать у кремлевского диктатора иллюзий относительно возможности возвращения к политике распределения сфер влияния.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Встреча США, Китая и РФ: чего ждет Украина

По словам главы МИД, Соединенные Штаты и Китай имеют значительные рычаги влияния на Россию, которые могут использовать для пресечения ее агрессии против Украины.

Именно поэтому Киев надеется, что в ходе переговоров Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне главным акцентом станет необходимость усиления давления на Москву.

Об этом Сибига сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом в Киеве.

Министр подчеркнул, что международные партнеры хорошо знают позицию Украины относительно условий завершения войны, будущих гарантий безопасности и формирования послевоенной системы безопасности.

– Трехсторонняя встреча Китай-США-РФ: И США, и Китай оказывают определяющее влияние на Россию, особенно в контексте завершения агрессии, завершения войны. Мы надеемся и рассчитываем, что именно такая тональность будет взята в этом разговоре: давление на Россию, чтобы завершить войну, — отметил он.

В то же время, он подчеркнул, что никакие договоренности, касающиеся Украины, не могут приниматься без ее участия.

Отдельно Сибига предостерег от сигналов, которые могли бы убедить Путина в возможности возвращения ко временам, когда великие государства договаривались о распределении сфер влияния.

По мнению главы МИД, переговоры должны быть направлены не на уступки Кремлю, а на усиление международного давления для прекращения российской агрессии.

Сибига добавил, что завершение войны и установление справедливого и продолжительного мира в Европе отвечает не только интересам Украины, но и глобальной безопасности, в частности, интересам США и Китая.

Напомним, что 19 ноября на саммите АТЭС состоится трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США.

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