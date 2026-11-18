Україна очікує, що під час тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та Росії Вашингтон і Пекін чинитимуть тиск на Кремль задля завершення війни.

Водночас важливо не створювати у Володимира Путіна ілюзій щодо можливості повернення до політики розподілу сфер впливу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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За словами очільника МЗС, Сполучені Штати та Китай мають значні важелі впливу на Росію, які можуть використати для припинення її агресії проти України.

Саме тому Київ сподівається, що під час переговорів Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 18–19 листопада в китайському Шеньчжені головним акцентом стане необхідність посилення тиску на Москву.

Про це Сибіга сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом у Києві.

Міністр наголосив, що міжнародні партнери добре знають позицію України щодо умов завершення війни, майбутніх гарантій безпеки та формування післявоєнної системи безпеки.

– І США, і Китай мають визначальний вплив на Росію, особливо в контексті завершення агресії, завершення війни. Ми сподіваємося і розраховуємо, що саме така тональність буде взята в цій розмові: тиск на Росію, щоб завершити війну, – зауважив він.

Водночас він підкреслив, що жодні домовленості, які стосуються України, не можуть ухвалюватися без її участі.

Окремо Сибіга застеріг від сигналів, які могли б переконати Путіна в можливості повернення до часів, коли великі держави домовлялися про розподіл сфер впливу.

На переконання глави МЗС, переговори мають бути спрямовані не на поступки Кремлю, а на посилення міжнародного тиску для припинення російської агресії.

Сибіга додав, що завершення війни та встановлення справедливого й тривалого миру в Європі відповідає не лише інтересам України, а й глобальній безпеці, зокрема інтересам США та Китаю.

Нагадаємо, що 19 листопада на саміті АТЕС відбудеться тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США.

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