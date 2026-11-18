Україна посилить захист портів і суден у Чорному морі: заява ЗеленськогоДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Україна визначила додаткові сили та засоби для захисту суден і портів у Чорному морі.
- Володимир Зеленський доручив підготувати заходи підтримки аграрного сектору.
Україна визначила додаткові сили та засоби, необхідні для посилення захисту суден і портів у Чорному морі. Також готуються заходи підтримки українських аграріїв, зокрема для підготовки до посівної кампанії наступного року.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у середу, 18 листопада.
Захист портів і підготовка до посівної: що відомо
Президент заслухав доповіді військових та розвідки щодо планів Росії стосовно безпекової ситуації в Чорному морі та на маршрутах зернового експорту.
Учасники наради визначили, яких додаткових сил і засобів потребує Україна для захисту судноплавства та портової інфраструктури. Відповідні завдання поставили перед дипломатичною командою та урядовцями.
Окрему увагу приділили транскордонній взаємодії із сусідніми країнами та підтримці причорноморських міст і громад.
Крім того, Зеленський нагадав про зустріч із фермерами та представниками аграрного бізнесу, під час якої обговорювали кроки для підтримки галузі.
– Готуємо відповідну систему дій. Зокрема, для того, щоб допомогти аграрному сектору підготуватись до посівної кампанії наступного року та акумулювати необхідний ресурс, – зазначив президент.
Нагадаємо, російські військові кораблі вже шостий місяць поспіль не виходять в акваторії Чорного та Азовського морів через загрозу ураження Силами оборони України.
Створена Москвою криза судноплавства змушує РФ переорієнтовувати експорт нафти, зерна та сировини на балтійські й північноморські маршрути.