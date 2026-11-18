Україна визначила три пріоритетні категорії громадян для наступного обміну полоненими з Росією. Насамперед ідеться про тяжкохворих і важкопоранених, українських жінок та людей, які найдовше перебувають у російській неволі.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у середу, 18 листопада.

Обмін полоненими з РФ: кого повернуть першочергово

Український омбудсмен веде переговори щодо наступного обміну з російською уповноваженою Яною Лантратовою.

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Наразі сторони узгоджують остаточну кількість людей та категорії, які мають увійти до списків. Україна наполягає на чіткому й прозорому формуванні переліків.

– Пріоритет №1 для нас – це категорія важкопоранених, важкохворих громадян України. Це як військовополонені, так і цивільні, – зазначив він.

Другою пріоритетною категорією є українські жінки, які перебувають у російських в’язницях.

Третє місце у списку посідають громадяни, які найдовше утримуються в полоні.

Лубінець зауважив, що найскладніше просуваються переговори щодо повернення оборонців Маріуполя. Вони перебувають у російській неволі ще з 2022 року.

– Багатьох із них окупанти незаконно засудили. Водночас узгоджена цифра майбутнього обміну точно не буде меншою за одну тисячу з кожного боку, – уточнив він.

Наразі Україна та Росія працюють над тим, щоб кількість людей у межах обміну була якомога більшою.

– Тобто яка вона буде остаточна? 1200 на 1200, півтори тисячі на півтори тисячі, можливо, навіть більше, – каже омбудсмен.

Окремим питанням залишаються цивільні громадяни України, яких незаконно утримує Росія.

Лубінець пояснив, що міжнародне гуманітарне право не передбачає процедури обміну цивільних, оскільки їхнє затримання російською стороною є прямим порушенням Женевських конвенцій.

Тому Україна застосовує юридичний механізм возз’єднання сімей і домовляється з Росією про дзеркальні кроки.

Росія незаконно утримує понад 2 000 цивільних громадян України. За допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста вдалося підтвердити особи лише 840 людей.

До роботи над відкриттям окремого гуманітарного напряму для повернення цивільних долучилася перша леді США Меланія Трамп.

Це сталося після її зустрічі з Лубінцем у Білому домі. Омбудсмен продовжує обговорювати це питання з виконавчим радником першої леді Марком Бекманом.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна та Росія готують наймасштабніший від початку повномасштабної війни обмін військовополоненими. Він може охопити понад тисячу осіб з кожного боку.

Остаточну кількість учасників обміну сторони узгоджують після переговорів американських представників із Росією.

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