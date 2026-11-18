Землетрус у Румунії не вплинув на безпеку роботи АЕС України – ЕнергоатомДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- У ніч проти 18 листопада в Румунії стався землетрус, сейсмічні хвилі від якого поширилися на територію України.
- Підземні коливання зафіксували поблизу Південноукраїнської атомної електростанції, після чого фахівці оцінили рівень сейсмічного впливу.
Землетрус у Румунії не вплинув на безпечну роботу українських АЕС, повідомив Енергоатом.
Землетрус у Румнуії не вплинув на безпеку роботи АЕС
Як інформує Енергоатом, за результатами розрахунків, інтенсивність сейсмічного впливу на території Південноукраїнської АЕС становила І–ІІ бали. Такі коливання вважаються ледь відчутними та не створюють небезпеки для будівель і споруд станції.
Отже, землетрус не позначився на безпечній експлуатації українських атомних електростанцій.
Зазначимо, що всі АЕС України оснащені спеціальними системами моніторингу сейсмічної активності, які реєструють коливання земної кори.
Крім того, Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) здійснює цілодобове спостереження за сейсмічною ситуацією поблизу українських атомних електростанцій у режимі реального часу.
Нагадаємо, що у ніч проти 18 листопада в Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчувалися також у деяких областях України, зокрема сейсмічні хвилі дійшли до Південноукраїнської атомної електростанції.