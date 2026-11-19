Упродовж 2026 року Росія відхиляє різні ініціативи щодо деескалації війни. Серед пропозицій, від яких відмовляється Москва, – припинення атак на енергетичну інфраструктуру України та встановлення режиму припинення вогню в Чорному морі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив 19 листопада на пресконференції з лідерами за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні.

Росія відхиляє ініціативи щодо деескалації протягом року

За словами глави держави, із середини літа російський диктатор Володимир Путін постійно посилює атаки, застосовуючи особливо небезпечні види озброєння – балістичні ракети та реактивні Шахеди.

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– Ми потребуємо особливих спільних дій, щоб у нас був реальний захист. Це не просто слова. Росіяни весь цей рік відмовляються від усіх пропозицій дескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відмовляється, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у жовтні Володимир Зеленський заявляв, що головним результатом тристоронніх переговорів України, США та Росії, запланованих на листопад, має стати домовленість про проведення зустрічі на рівні лідерів держав.

Президент додав, що Україна зацікавлена насамперед у досягненні конкретних результатів. Ідеться не тільки про підготовку переговорів керівників трьох країн, а й про можливість домовитися щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру та встановлення перемир’я в Чорному морі.

У четвер, 19 листопада, у Берліні проходить зустріч Коаліції охочих за участю президента України Володимира Зеленського.

Серед основних питань порядку денного – фінансова підтримка України, посилення протиповітряної оборони та дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни.

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