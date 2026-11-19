Войну в Украине можно закончить за одну встречу Трампа и Си с Путиным — ЗеленскийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Владимир Зеленский считает, что у США и Китая достаточно влияния, чтобы положить конец войне в Украине.
- По его мнению, Трамп и Си Цзиньпин могли бы заставить Путина прекратить войну за одну встречу.
Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин могли бы заставить Владимира Путина закончить войну в Украине за одну встречу, если бы США и Китай оказали совместное экономическое давление на Россию.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News.
Зеленский объяснил, как Трамп и Си могут заставить Путина закончить войну
По мнению Владимира Зеленского, у США и Китая достаточно влияния, чтобы остановить российскую агрессию без долгих переговоров.
Президент уверен, что для этого Вашингтон и Пекин должны ввести жесткие санкции против Москвы или, по крайней мере, продемонстрировать готовность к таким шагам.
— Если Китай и США введут санкции или скажут, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это будет конец войны, — заявил Зеленский.
По его словам, при наличии политической воли лидеры США и Китая способны заставить Путина прекратить войну в ходе одной встречи.
В то же время глава государства подчеркнул, что любой реальный шаг к миру возможен только после прекращения огня на поле боя.
Комментируя возможные переговоры президентов США, Китая и России, Зеленский предостерег от попыток решать будущее Украины без её участия.
— Крупные страны всегда думают, что могут принимать решения о будущем всего мира. Это огромная ошибка. Ты не можешь принимать решения о стране, даже маленькой, без участия этой страны, — подчеркнул президент.
Он отметил, что договоренности по Украине, к которым Киев не будет привлечен, останутся лишь заявлениями.
Зеленский также заметил, что одних деклараций о стремлении к миру недостаточно. По его мнению, настоящая заинтересованность США и Китая в завершении войны должна подтверждаться конкретными действиями против России.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина ждет от американских представителей информации о переговорах президента США Дональда Трампа в Китае.
По словам главы государства, Вашингтон должен передать соответствующие детали украинской стороне во время встреч в Берлине.
Стоит отметить, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Вчера, 18 ноября, лидеры США и России прибыли в Китай.