Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин могли бы заставить Владимира Путина закончить войну в Украине за одну встречу, если бы США и Китай оказали совместное экономическое давление на Россию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News.

Зеленский объяснил, как Трамп и Си могут заставить Путина закончить войну

По мнению Владимира Зеленского, у США и Китая достаточно влияния, чтобы остановить российскую агрессию без долгих переговоров.

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Президент уверен, что для этого Вашингтон и Пекин должны ввести жесткие санкции против Москвы или, по крайней мере, продемонстрировать готовность к таким шагам.

— Если Китай и США введут санкции или скажут, что введут их, остановят экспорт и импорт между Россией и этими странами, это будет конец войны, — заявил Зеленский.

По его словам, при наличии политической воли лидеры США и Китая способны заставить Путина прекратить войну в ходе одной встречи.

В то же время глава государства подчеркнул, что любой реальный шаг к миру возможен только после прекращения огня на поле боя.

Комментируя возможные переговоры президентов США, Китая и России, Зеленский предостерег от попыток решать будущее Украины без её участия.

— Крупные страны всегда думают, что могут принимать решения о будущем всего мира. Это огромная ошибка. Ты не можешь принимать решения о стране, даже маленькой, без участия этой страны, — подчеркнул президент.

Он отметил, что договоренности по Украине, к которым Киев не будет привлечен, останутся лишь заявлениями.

Зеленский также заметил, что одних деклараций о стремлении к миру недостаточно. По его мнению, настоящая заинтересованность США и Китая в завершении войны должна подтверждаться конкретными действиями против России.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина ждет от американских представителей информации о переговорах президента США Дональда Трампа в Китае.

По словам главы государства, Вашингтон должен передать соответствующие детали украинской стороне во время встреч в Берлине.

Стоит отметить, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Вчера, 18 ноября, лидеры США и России прибыли в Китай.