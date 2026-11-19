Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін могли б змусити Володимира Путіна завершити війну в Україні за одну зустріч, якби США та Китай застосували спільний економічний тиск на Росію.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю NBC News.

Зеленський пояснив, як Трамп і Сі можуть змусити Путіна завершити війну

На думку Володимира Зеленського, США та Китай мають достатньо впливу, щоб зупинити російську агресію без тривалих переговорів.

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Президент переконаний, що для цього Вашингтон і Пекін повинні запровадити жорсткі санкції проти Москви або принаймні продемонструвати готовність до таких кроків.

— Якщо Китай і США запровадять санкції або скажуть, що запровадять їх, зупинять експорт та імпорт між Росією і цими країнами, це кінець війни, — заявив Зеленський.

За його словами, за наявності політичної волі лідери США та Китаю здатні змусити Путіна припинити війну протягом однієї зустрічі.

Водночас глава держави наголосив, що будь-який реальний поступ до миру можливий лише після припинення вогню на полі бою.

Коментуючи можливі переговори президентів США, Китаю та Росії, Зеленський застеріг від спроб вирішувати майбутнє України без її участі.

— Великі країни завжди думають, що можуть ухвалювати рішення про майбутнє всього світу. Це величезна помилка. Ви не можете ухвалювати рішення про країну, навіть маленьку, без цієї країни, — наголосив президент.

Він зазначив, що домовленості щодо України, до яких Київ не буде залучений, залишаться лише заявами.

Зеленський також зауважив, що самих декларацій про прагнення миру недостатньо. На його думку, справжня зацікавленість США та Китаю у завершенні війни має підтверджуватися конкретними діями проти Росії.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує від американських представників інформацію про переговори президента США Дональда Трампа в Китаї.

За словами глави держави, відповідні деталі Вашингтон має передати українській стороні під час зустрічей у Берліні.

Варто зазначити, що 19 листопада в китайському Шеньчжені запланована тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Вчора, 18 листопада, лідери США та Росії прибули до Китаю.

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