Служба безопасности Украины задержала еще двух активных участников беспорядков, произошедших 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Эти люди почти две недели скрывались от следствия без мобильной связи, меняя адреса, однако правоохранители разыскали их в подвале киевской многоэтажки и в съемном доме под Бояркой.

О задержании подозреваемых и деталях следствия сообщила Служба безопасности Украины.

Стычки в Петропавловской Борщаговке: СБУ задержала еще двух участников

По данным расследования, во время столкновений 2 ноября вблизи пункта временной дислокации Национальной гвардии задержанные распространяли фейки об украинских военных, призывали к провокациям и крушили служебный автомобиль полиции.

Сейчас смотрят

СБУ установила личности и задокументировала действия обоих новых задержанных.

В частности, 31-летний местный блогер вел видеосъемку на месте беспорядков, после чего публиковал в TikTok ролики с ложной информацией о Силах обороны и призывал приобщаться к стычкам.

Еще один 24-летний житель столичного региона разбил кувалдой заднее стекло в служебной машине Нацполиции и украл вещи правоохранителей. Мужчина участвовал в блокировке автобуса Нацгвардии, остановив собственное авто посреди проезжей части, а также призвал переворачивать служебные машины правоохранителей для перекрытия движения.

После инцидента оба мужчины почти две недели скрывались: не пользовались телефонной связью и постоянно меняли временные места жительства на территории столичного региона.

Несмотря на меры конспирации, сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали. Один из них был найден в подвале многоэтажки в Киеве, а другой — в арендованном доме возле Боярки.

Всего в рамках производства правоохранители уже разоблачили 16 участников беспорядков. Девяти фигурантам следователи СБУ сообщили о подозрении за преступления против основ национальной безопасности Украины. Еще семь подозрений объявили сотрудники Национальной полиции.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 114-2 — несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований в условиях военного положения.

Одному из задержанных суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Также прокуратура подала апелляцию в Киевский апелляционный суд в отношении другого фигуранта с требованием заменить избранную меру пресечения более суровой.

Стоит отметить, что ранее в суде шестерым фигурантам по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке избрали меры пресечения: четыре — в виде ночного домашнего ареста, еще две — личное обязательство.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.