Служба безпеки України затримала ще двох активних учасників заворушень, що сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Ці особи майже два тижні переховувалися від слідства без мобільного зв’язку, змінюючи адреси, проте правоохоронці розшукали їх у підвалі київської багатоповерхівки та в орендованому будинку під Бояркою.

Про затримання підозрюваних та деталі слідства повідомила Служба безпеки України.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці: СБУ затримала ще двох учасників

За даними розслідування, під час сутичок 2 листопада поблизу пункту тимчасової дислокації Національної гвардії затримані особи поширювали фейки про українських військових, закликали до провокацій і трощили службовий автомобіль поліції.

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СБУ встановила особи та задокументувала дії обох нових затриманих.

Зокрема, 31-річний місцевий блогер вів відеозйомку на місці заворушень, після чого публікував у TikTok ролики з неправдивою інформацією про Сили оборони та закликав долучатися до сутичок.

Ще один 24-річний мешканець столичного регіону розбив кувалдою заднє скло у службовій машині Нацполіції та викрав речі правоохоронців. Чоловік брав участь у блокуванні автобуса Нацгвардії, зупинивши власне авто посеред проїзної частини, а також закликав перевертати службові машини правоохоронців для перекриття руху.

Після інциденту обидва чоловіки майже два тижні переховувалися: не користувалися телефонним зв’язком і постійно змінювали тимчасові місця проживання на території столичного регіону.

Попри заходи конспірації, співробітники СБУ встановили їхнє місцеперебування та затримали. Одного із них знайшли в підвалі багатоповерхівки в Києві, а іншого — в орендованому будинку поблизу Боярки.

Загалом у межах провадження правоохоронці вже викрили 16 учасників заворушень. Дев’ятьом фігурантам слідчі СБУ повідомили про підозру за злочини проти основ національної безпеки України. Ще сім підозр оголосили співробітники Національної поліції.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Одному із затриманих суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також прокуратура подала апеляцію до Київського апеляційного суду щодо іншого фігуранта з вимогою змінити обраний запобіжний захід на суворіший.

Варто зазначити, що раніше у суді шістьом фігурантам у справі про сутички у Петропавлівській Борщагівці обрали запобіжні заходи: чотири — у вигляді нічого домашнього арешту, ще два — особисте зобовʼязання.

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