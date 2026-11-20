Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время рабочей поездки во Львов попала под массированную атаку.

Об этом она написала в Facebook.

Посол ЕС Катарина Матернова о ночной атаке на Львов

Катарина Матернова приехала во Львов с рабочим визитом, надеясь отдохнуть от постоянных российских атак на Киев. Однако в ночь на 20 ноября российские войска нанесли массированные удары по обоим городам.

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По словам дипломатки, она не спала с третьего часа ночи. Вместе с другими людьми ей пришлось прятаться в подвале и коридоре львовской гостиницы, между двумя стенами.

— Во Львове мы сначала слышали взрывы дронов, а потом ракет, — рассказала Матернова.

Дипломатка отметила, что накануне в Киеве прямо над ее головой сбили российский беспилотник. После этого она надеялась провести спокойную ночь во Львове.

Матернова вспомнила, что поздно вечером даже написала знакомому о том, как ей стало легче после прибытия в город.

— Мы только что приехали во Львов. Мое давление уже снизилось, но это был ужасный опыт, — процитировала она свое сообщение.

Посол ЕС также вспомнила о погибших и пострадавших во Львове и Киеве, о повреждениях железнодорожной станции Скнилов, общежития и энергетической инфраструктуры, а также трех мостов в столице.

По ее словам, пережитое в очередной раз показало, что российские атаки представляют угрозу для людей в разных регионах Украины.

— От этой войны никуда не спрятаться. Россияне атакуют повсюду. Именно с этим украинцы живут уже пять лет, — подчеркнула дипломатка.

В то же время Матернова выразила уверенность, что Украина выстоит и в конце концов победит.

Напомним, что в ночь на 20 ноября российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Львов.

Наибольшие разрушения понесла область улицы Авиационной, где были повреждены железнодорожная станция Скнилов и дорожное покрытие.

Также были повреждены общежитие, автомобили, детская площадка и частный дом в Лисиничах. Российские войска атаковали и энергетический объект области.

По уточненным данным мэра Львова Андрея Садового, в результате атаки погибли два человека, еще десять пострадали. Шестеро раненых остаются в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 731-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.