Пряталась в подвале отеля: посол ЕС рассказала, как пережила атаку на ЛьвовДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова пережила ночную российскую атаку на Львов 20 ноября.
- Дипломатка находилась во Львове с рабочим визитом и надеялась отдохнуть от обстрелов Киева.
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время рабочей поездки во Львов попала под массированную атаку.
Об этом она написала в Facebook.
Посол ЕС Катарина Матернова о ночной атаке на Львов
Катарина Матернова приехала во Львов с рабочим визитом, надеясь отдохнуть от постоянных российских атак на Киев. Однако в ночь на 20 ноября российские войска нанесли массированные удары по обоим городам.
По словам дипломатки, она не спала с третьего часа ночи. Вместе с другими людьми ей пришлось прятаться в подвале и коридоре львовской гостиницы, между двумя стенами.
— Во Львове мы сначала слышали взрывы дронов, а потом ракет, — рассказала Матернова.
Дипломатка отметила, что накануне в Киеве прямо над ее головой сбили российский беспилотник. После этого она надеялась провести спокойную ночь во Львове.
Матернова вспомнила, что поздно вечером даже написала знакомому о том, как ей стало легче после прибытия в город.
— Мы только что приехали во Львов. Мое давление уже снизилось, но это был ужасный опыт, — процитировала она свое сообщение.
Посол ЕС также вспомнила о погибших и пострадавших во Львове и Киеве, о повреждениях железнодорожной станции Скнилов, общежития и энергетической инфраструктуры, а также трех мостов в столице.
По ее словам, пережитое в очередной раз показало, что российские атаки представляют угрозу для людей в разных регионах Украины.
— От этой войны никуда не спрятаться. Россияне атакуют повсюду. Именно с этим украинцы живут уже пять лет, — подчеркнула дипломатка.
В то же время Матернова выразила уверенность, что Украина выстоит и в конце концов победит.
Напомним, что в ночь на 20 ноября российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Львов.
Наибольшие разрушения понесла область улицы Авиационной, где были повреждены железнодорожная станция Скнилов и дорожное покрытие.
Также были повреждены общежитие, автомобили, детская площадка и частный дом в Лисиничах. Российские войска атаковали и энергетический объект области.
По уточненным данным мэра Львова Андрея Садового, в результате атаки погибли два человека, еще десять пострадали. Шестеро раненых остаются в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.