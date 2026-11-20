Ховалася в підвалі готелю: посол ЄС розповіла, як пережила атаку на ЛьвівДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова пережила нічну російську атаку на Львів 20 листопада.
- Дипломатка перебувала у Львові з робочим візитом і сподівалася відпочити від обстрілів Києва.
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час робочої поїздки до Львова потрапила під масовану атаку.
Про це вона написала у Facebook.
Посол ЄС Катаріна Матернова про нічну атаку на Львів
Катаріна Матернова приїхала до Львова з робочим візитом, сподіваючись перепочити від постійних російських атак на Київ. Однак у ніч проти 20 листопада російські війська завдали масованих ударів по обох містах.
За словами дипломатки, вона не спала з третьої години ночі. Разом з іншими людьми їй довелося ховатися в підвалі та коридорі львівського готелю, між двома стінами.
— У Львові ми спочатку чули вибухи дронів, а потім ракет, — розповіла Матернова.
Дипломатка зазначила, що напередодні в Києві просто над її головою збили російський безпілотник. Після цього вона сподівалася провести спокійну ніч у Львові.
Матернова пригадала, що пізно ввечері навіть написала знайомому про своє полегшення після прибуття до міста.
— Ми щойно прибули до Львова. Мій тиск уже знизився, але це був жахливий досвід, — процитувала вона своє повідомлення.
Посол ЄС також згадала про загиблих і постраждалих у Львові та Києві, пошкодження залізничної станції Скнилів, гуртожитку й енергетичної інфраструктури, а також трьох мостів у столиці.
За її словами, пережите вкотре показало, що російські атаки становлять загрозу для людей у різних регіонах України.
— Від цієї війни ніде не сховатися. Росіяни атакують усюди. Саме з цим українці живуть уже п’ять років, — наголосила дипломатка.
Водночас Матернова висловила переконання, що Україна вистоїть і зрештою переможе.
Нагадаємо, що у ніч проти 20 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Львів.
Найбільших руйнувань зазнав район вулиці Авіаційної, де пошкоджено залізничну станцію Скнилів та дорожнє покриття.
Також пошкоджено гуртожиток, автомобілі, дитячий майданчик і приватний будинок у Лисиничах. Російські війська атакували й енергетичний об’єкт області.
За уточненими даними міського голови Львова Андрія Садового, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще десятеро постраждали. Шестеро поранених залишаються в лікарнях, двоє з них — у важкому стані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.