Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час робочої поїздки до Львова потрапила під масовану атаку.

Про це вона написала у Facebook.

Посол ЄС Катаріна Матернова про нічну атаку на Львів

Катаріна Матернова приїхала до Львова з робочим візитом, сподіваючись перепочити від постійних російських атак на Київ. Однак у ніч проти 20 листопада російські війська завдали масованих ударів по обох містах.

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За словами дипломатки, вона не спала з третьої години ночі. Разом з іншими людьми їй довелося ховатися в підвалі та коридорі львівського готелю, між двома стінами.

— У Львові ми спочатку чули вибухи дронів, а потім ракет, — розповіла Матернова.

Дипломатка зазначила, що напередодні в Києві просто над її головою збили російський безпілотник. Після цього вона сподівалася провести спокійну ніч у Львові.

Матернова пригадала, що пізно ввечері навіть написала знайомому про своє полегшення після прибуття до міста.

— Ми щойно прибули до Львова. Мій тиск уже знизився, але це був жахливий досвід, — процитувала вона своє повідомлення.

Посол ЄС також згадала про загиблих і постраждалих у Львові та Києві, пошкодження залізничної станції Скнилів, гуртожитку й енергетичної інфраструктури, а також трьох мостів у столиці.

За її словами, пережите вкотре показало, що російські атаки становлять загрозу для людей у різних регіонах України.

— Від цієї війни ніде не сховатися. Росіяни атакують усюди. Саме з цим українці живуть уже п’ять років, — наголосила дипломатка.

Водночас Матернова висловила переконання, що Україна вистоїть і зрештою переможе.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 листопада російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Львів.

Найбільших руйнувань зазнав район вулиці Авіаційної, де пошкоджено залізничну станцію Скнилів та дорожнє покриття.

Також пошкоджено гуртожиток, автомобілі, дитячий майданчик і приватний будинок у Лисиничах. Російські війська атакували й енергетичний об’єкт області.

За уточненими даними міського голови Львова Андрія Садового, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще десятеро постраждали. Шестеро поранених залишаються в лікарнях, двоє з них — у важкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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