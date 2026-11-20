Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне снова получил повреждения в результате российского обстрела Киева.

Об этом сообщили на странице музея в Facebook в пятницу, 20 ноября.

Обстрелом поврежден Музей истории Украины во Второй мировой войне

В ночь на 20 ноября взрывная волна повредила Зал Славы и входную группу главного корпуса музейного комплекса.

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— Это уже третье повреждение нашего мемориального комплекса с начала полномасштабного вторжения. Символично и больно одновременно: именно на панорамных окнах Зала Славы экспонируется фотовыставка United by Liberty (Объединенные Свободой), – говорится в сообщении.

В музее напомнили, что выставку открыли 4 июля 2026 года, в день 250-й годовщины независимости США. Она посвящена 140-летней истории Статуи Свободы в Нью-Йорке – символа демократии, достоинства и надежды для всего свободного мира.

— Стекло разбито – а выставка остается. Имена на мраморе – на месте. Объединенные Свободой продолжает говорить даже сквозь поврежденные окна: свобода не исчезает от взрывов, а народы, которые ее защищают, остаются едиными. Музей работает. Память не уничтожить. Спасибо Защитникам и Защитницам, – говорится в сообщении.

В феврале этого года в результате атаки РФ был поврежден Зал Славы Музея истории Украины во Второй мировой войне, расположенный у подножия монумента Родина-мать.

Напомним, в результате массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая повреждения получили Национальный художественный музей Украины, музей Чернобыль, Национальная филармония, Киевская опера и другие учреждения.

Во время атаки также пострадали Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого, Киевская опера, Малая опера и Украинский дом, а также ряд памятников архитектуры.

Среди поврежденных исторических объектов – Контрактовый дом, Почтовая станция и Церковь Рождества Христова на Подоле.

Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

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