Національний музей історії України у Другій світовій війні знову зазнав пошкоджень унаслідок російського обстрілу Києва.

Про це повідомили на сторінці музею у Facebook у п’ятницю, 20 листопада.

Обстрілом пошкоджено Музей історії України у Другій світовій війні

У ніч на 20 листопада вибухова хвиля пошкодила Зал Слави та вхідну групу головного корпусу музейного комплексу.

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– Це вже третє пошкодження нашого меморіального комплексу від початку повномасштабного вторгнення. Символічно й боляче водночас: саме на панорамних вікнах Залу Слави експонується фотовиставка United by Liberty (Об’єднані Свободою), – йдеться в повідомленні.

У музеї нагадали, що виставку відкрили 4 липня 2026 року, у день 250-ї річниці незалежності США. Вона присвячена 140-річній історії Статуї Свободи в Нью-Йорку – символу демократії, гідності та надії для всього вільного світу.

– Скло розбито – а виставка лишається. Імена на мармурі – на місці. Об’єднані Свободою продовжує говорити навіть крізь пошкоджені вікна: свобода не зникає від вибухів, а народи, які її захищають, залишаються єдиними. Музей працює. Пам’ять не знищити. Дякуємо Захисникам і Захисницям, – йдеться в повідомленні.

У лютому цього року внаслідок атаки РФ був пошкоджений Зал Слави Музею історії України у Другій світовій війні, розташований біля підніжжя монумента Батьківщина-мати.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня пошкоджень зазнали Національний художній музей України, музей Чорнобиль, Національна філармонія, Київська опера та інші установи.

Під час атаки також постраждали Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Київська опера, Мала опера та Український дім, а також низка пам’яток архітектури.

Серед пошкоджених історичних об’єктів – Контрактовий дім, Поштова станція та Церква Різдва Христового на Подолі.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

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