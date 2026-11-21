Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує фінального звіту від глави МЗС Андрія Сибіги щодо послів у різних країнах. Після цього ухвалять рішення щодо посла України у США.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів про можливих кандидатів на цю посаду.

Зеленський назвав кандидатів на посаду посла України в США

Серед потенційних кандидатів на цю посаду президент назвав Оксану Маркарову, Юлію Свириденко, Сергія Кислицю, Дмитра Кулебу, Павла Клімкіна, Андрія Сибігу, а також досвідченого військового з високим рівнем англійської мови.

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Відповідаючи на запитання про можливе повернення Оксани Маркарової на посаду посла України у США, президент зазначив, що її рівень є достатнім.

За словами Зеленського, насамперед він чекає фінального звіту від міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо роботи послів у різних державах, після чого відбудуться кадрові рішення.

— Передусім я чекаю звіту фінального від Андрія Сибіги щодо послів в різних країнах. І там будуть деякі зміни. Безумовно, там буде рішення по послу України в США. Не тільки в США, а в ключових країнах можуть бути також деякі зміни, — сказав Зеленський.

На початку серпня президент підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. За словами самої Стефанішиної, вона вирішила скласти повноваження через особисті обставини.

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