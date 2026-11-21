В Полтаве открыли четвертый в Украине цифровой офис ГРАГС, который будет обрабатывать электронные заявления граждан со всей страны на получение дубликатов свидетельств и выписок.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Маслов.

Четвертый цифровой офис ГРАГС в Полтаве: что известно

По словам Маслова, решение о создании нового цифрового офиса приняли в сентябре 2026 года, а уже 3 ноября он начал принимать первые заявления.

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Это четвертое такое учреждение в Украине. Первые три цифровых офиса открыли в Киеве, Львове и Днепре. Их создавали в первую очередь для того, чтобы можно было зарегистрировать брак онлайн.

Благодаря работе этих офисов более 85 тыс. пар уже смогли пожениться удаленно.

В то же время новый офис в Полтаве будет иметь более широкий функционал. Именно здесь будут обрабатывать электронные заявления граждан со всей Украины на повторное получение свидетельств и выписок из реестра ГРАГС.

Какие услуги будет предоставлять новый цифровой офис ГРАГС

Одновременно с открытием офиса Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации обновило две востребованные государственные услуги — повторное получение свидетельств и заказ выписок из реестра ГРАГС через портал Дия.

Вместо отдельных услуг ввели две комплексные. В частности, автоматизировали проверку актовых записей о гражданском состоянии и заполнение заявлений.

Теперь гражданам не нужно самостоятельно вводить реквизиты подтверждающих документов и загружать их отсканированные копии.

По словам Маслова, в рамках бета-тестирования обновленной услуги уже впервые повторно выдали свидетельство о рождении.

С понедельника, 23 ноября, эта услуга станет общедоступной.

Украинцы смогут заказывать повторные свидетельства и выписки из реестра актов гражданского состояния через портал Дия.

Готовые документы будут доставлять по Украине в выбранное отделение Укрпочты.

Кроме того, Министерство юстиции работает над возможностью международной доставки документов ГРАГС.

Раньше в Украине появилась возможность расторгнуть брак онлайн через приложение Дия. Эта услуга доступна супругам, которые совместно решили развестись и у которых нет общих несовершеннолетних детей. Для этого один из супругов должен заполнить заявление в приложении, а другой — подтвердить его. Официальное расторжение брака происходит через месяц после подачи заявления, а стоимость услуги составляет 2 872 грн.

Фото: Денис Маслов