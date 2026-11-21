У Полтаві відкрили четвертий в Україні цифровий офіс ДРАЦС, який опрацьовуватиме електронні заяви громадян з усієї країни на отримання повторних свідоцтв і витягів.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Маслов.

Четвертий цифровий офіс ДРАЦС у Полтаві: що відомо

За словами Маслова, рішення про створення нового цифрового офісу ухвалили у вересні 2026 року, а вже 3 листопада він розпочав приймати перші заяви.

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Це четверта така установа в Україні. Перші три цифрові офіси відкрили у Києві, Львові та Дніпрі. Їх створювали насамперед для забезпечення можливості реєстрації шлюбу онлайн.

Завдяки роботі цих офісів понад 85 тис. пар уже змогли одружитися дистанційно.

Водночас новий офіс у Полтаві матиме ширший функціонал. Саме тут опрацьовуватимуть електронні заяви громадян з усієї України на повторне отримання свідоцтв та витягів із реєстру ДРАЦС.

Які послуги надаватиме новий цифровий офіс ДРАЦС

Одночасно з відкриттям офісу Міністерство юстиції спільно з Міністерством цифрової трансформації оновило дві затребувані державні послуги — повторне отримання свідоцтв та замовлення витягів із реєстру ДРАЦС через портал Дія.

Замість окремих послуг запровадили дві комплексні. Зокрема, автоматизували перевірку актових записів цивільного стану та заповнення заяв.

Тепер громадянам не потрібно самостійно вводити реквізити підтвердних документів і завантажувати їхні скановані копії.

За словами Маслова, у межах бета-тестування оновленої послуги вже вперше повторно видали свідоцтво про народження.

З понеділка, 23 листопада, ця послуга стане загальнодоступною.

Українці зможуть замовляти повторні свідоцтва та витяги з реєстру актів цивільного стану через портал Дія.

Готові документи доставлятимуть у межах України до обраного відділення Укрпошти.

Крім того, Міністерство юстиції працює над можливістю міжнародної доставки документів ДРАЦС.

Раніше в Україні запустили можливість розірвання шлюбу онлайн через застосунок Дія. Послуга доступна подружжю, яке спільно вирішило розлучитися та не має спільних неповнолітніх дітей.

Для цього один із подружжя має заповнити заяву в застосунку, а інший — підтвердити її. Офіційне розірвання шлюбу відбувається через місяць після подання заяви, а вартість послуги становить 2 872 грн.

Фото: Денис Маслов

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