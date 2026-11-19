Зеленский прокомментировал удары по Крымскому мосту: РФ не уважает никаких правилДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Владимир Зеленский объяснил позицию Украины относительно ударов по Крымскому мосту.
- Президент связал украинские военные действия с многолетними российскими атаками на транспортную инфраструктуру.
- Глава государства также высказался о будущем Крымского моста после завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что атака на Крымский мост является ответом на систематические атаки России против украинской инфраструктуры.
По его словам, РФ не соблюдает даже правила ведения войны, в то время как Украина пытается действовать в их рамках.
Об этом глава государства заявил в интервью NBC News.
Зеленский об ударе по Крымскому мосту
Президент подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет наносит удары по украинским объектам инфраструктуры, в частности мостам и железнодорожным путям.
— Россия даже во время войны не уважает никаких правил, даже правил войны. Украина пытается действовать в рамках этих правил, и жаль, что приходится жить в такой войне, — отметил Зеленский.
По словам президента, с начала года российские войска целенаправленно пытались уничтожить украинскую транспортную инфраструктуру, неоднократно атакуя железную дорогу и мосты.
Зеленский подчеркнул, что при таких обстоятельствах Украина была вынуждена осуществить атаки по Крымскому мосту.
— Они атаковали нас все эти годы — мосты, и люди об этом забыли, но было разрушено много мостов, железных дорог. А в этом году, с самого начала, они ставили своей целью уничтожить нашу инфраструктуру, железную дорогу и мосты.
Они атаковали несколько раз. И, конечно, мы должны были ответить. И, конечно, мы ответили на Крымском мосту, — сказал президент.
Глава государства назвал удары украинских военных по Крымскому мосту абсолютно легитимным ответом на действия агрессора.
В то же время Зеленский заявил, что после завершения войны Крымского моста в любом случае не будет.
Напомним, 16 ноября оккупационная администрация сообщила об атаке на Крымский мост, после чего движение транспорта переправой было ограничено.
В ночь на 17 ноября мост снова подвергся атаке. По сообщениям, в результате удара обрушилась автомобильная арка сооружения.
Впоследствии Служба безопасности Украины и Генеральный штаб ВСУ подтвердили проведение многоэтапной операции, которая длилась около месяца.
Вместе с тем в ночь на 19 ноября Крымский мост снова оказался под атакой.