Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что атака на Крымский мост является ответом на систематические атаки России против украинской инфраструктуры.

По его словам, РФ не соблюдает даже правила ведения войны, в то время как Украина пытается действовать в их рамках.

Об этом глава государства заявил в интервью NBC News.

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Зеленский об ударе по Крымскому мосту

Президент подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет наносит удары по украинским объектам инфраструктуры, в частности мостам и железнодорожным путям.

— Россия даже во время войны не уважает никаких правил, даже правил войны. Украина пытается действовать в рамках этих правил, и жаль, что приходится жить в такой войне, — отметил Зеленский.

По словам президента, с начала года российские войска целенаправленно пытались уничтожить украинскую транспортную инфраструктуру, неоднократно атакуя железную дорогу и мосты.

Зеленский подчеркнул, что при таких обстоятельствах Украина была вынуждена осуществить атаки по Крымскому мосту.

— Они атаковали нас все эти годы — мосты, и люди об этом забыли, но было разрушено много мостов, железных дорог. А в этом году, с самого начала, они ставили своей целью уничтожить нашу инфраструктуру, железную дорогу и мосты. Они атаковали несколько раз. И, конечно, мы должны были ответить. И, конечно, мы ответили на Крымском мосту, — сказал президент.

Глава государства назвал удары украинских военных по Крымскому мосту абсолютно легитимным ответом на действия агрессора.

В то же время Зеленский заявил, что после завершения войны Крымского моста в любом случае не будет.

Напомним, 16 ноября оккупационная администрация сообщила об атаке на Крымский мост, после чего движение транспорта переправой было ограничено.

В ночь на 17 ноября мост снова подвергся атаке. По сообщениям, в результате удара обрушилась автомобильная арка сооружения.

Впоследствии Служба безопасности Украины и Генеральный штаб ВСУ подтвердили проведение многоэтапной операции, которая длилась около месяца.

Вместе с тем в ночь на 19 ноября Крымский мост снова оказался под атакой.

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