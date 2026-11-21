Великі держави не можуть ухвалювати рішення щодо майбутнього інших країн без їхньої участі, навіть якщо йдеться про невеликі держави.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News.

Зеленський про спроби великих держав вирішувати долю світу

Журналіст запитав Зеленського, чи не непокоїть його те, що лідери США, Китаю та Росії, які нещодавно збиралися на саміті в Китаї, можуть ухвалювати рішення щодо майбутнього України без її участі.

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У відповідь президент наголосив, що спроби великих держав визначати долю інших країн є історичною помилкою.

— Великі країни завжди вважають, що можуть приймати рішення щодо майбутнього всього світу. Це величезна помилка, абсолютно. Не можна вирішувати щодо якоїсь країни, навіть маленької, без цієї країни, — заявив Зеленський.

За його словами, великі держави можуть вважати, що здатні чинити тиск та нав’язувати свої рішення, однак у довгостроковій історичній перспективі така політика виявиться помилковою.

У цьому контексті президент України згадав зустріч американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці у 2025 році.

За словами Зеленського, тоді сторони сформували концепцію 3+2, яка передбачала прийнятні для Росії умови припинення війни, зокрема територіальні вимоги до України.

Путін під час зустрічі, як зазначив український президент, запевняв Трампа, що російські війська зможуть захопити східну частину України протягом трьох-п’яти місяців.

Однак, наголосив Зеленський, через 15 місяців ситуація на сході України залишилася майже незмінною, попри значні втрати російської армії.

Президент зауважив, що Росія протягом цього періоду щомісяця втрачала від 35 до 50 тис. військових, однак так і не досягла заявлених цілей на полі бою.

Нагадаємо, за підсумками саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін вкотре висунув ультиматум щодо виходу українських військ із Донбасу.

Глава Кремля також заявив, що Москва відмовляється домовлятися про перемир’я після удару по мосту через Керченську протоку в ніч проти 19 листопада.

Крім того, Путін пригрозив Україні ще болючішими ударами у відповідь та посиленням військової присутності РФ вздовж сухопутного коридору до окупованого Криму.

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