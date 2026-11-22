На Слов’янському напрямку український військовий збив реактивний дрон РФ з автомата Калашникова.

На Слов’янському напрямку наш військовий збив дрон з автомата

Як повідомляє 81 окрема аеромобільна бригада, український захисник на Слов’янському напрямку знищив російський реактивний безпілотник, використавши звичайний автомат Калашникова.

Зазначається, що ворожий БпЛА вдалося уразити військовослужбовцю мобільної вогневої групи зенітного ракетного дивізіону 81 ОАеМБр під час бойового чергування.

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Для знищення реактивного безпілотника боєць застосував штатну стрілецьку зброю — автомат АКС.

– Як би швидко не літали їхні безпілотники, наші бійці будуть їх збивати. Усіма доступними нам засобами. Бо це наше небо, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV розповідали, чим небезпечні реактивні Шахеди та чому їх складніше збивати.

За словами військового експерта Павла Нарожного, такі безпілотники можуть розвивати швидкість до 500–550 км/год, що значно ускладнює їх перехоплення мобільними вогневими групами.

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