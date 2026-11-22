Российские оккупанты нанесли серьезные повреждения магистральным электросетям Одесской области. Из-за значительных разрушений сейчас физически невозможно предоставить потребителям необходимый объем электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго и руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате атак на объекты энергетики на утро обесточена часть потребителей в Днепровской, Житомирской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях.

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Ситуация с электроснабжением Одессы

В Укрэнерго подчеркнули, что российские атаки повредили ключевую инфраструктуру, от которой зависит электроснабжение Одессы и окрестных населенных пунктов.

В течение вчерашнего дня и ночью энергетики возобновляли поврежденные сети. Ситуацию существенно усложняют постоянные угрозы новых атак.

Утром частично возобновили электроснабжение для критической инфраструктуры. Параллельно прорабатываются резервные схемы питания для остальных потребителей.

— Масштаб повреждений значителен, поэтому полное восстановление электроснабжения требует времени, — отметили в Укрэнерго.

Департамент образования и науки Одесского городского совета сообщил, что из-за значительных перебоев с теплом, светом и водой 23 по 27 ноября школы Одессы будут обучать дистанционно. В детских садах будут работать только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры.

В области продолжают работать Пункты несокрушимости.

Как сообщалось, 20 ноября в результате атаки на Одесскую область без электроснабжения остались более 41 тыс. потребителей в Одесском и Раздельнянском районах.

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