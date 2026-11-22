Російські окупанти завдали серйозних пошкоджень магістральним електромережам Одеської області. Через значні руйнування зараз фізично неможливо надати споживачам необхідний обсяг електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго та керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атак на об’єкти енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпровській, Житомирській, Рівненській, Одеській та Харківській областях.

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Ситуація з електропостачанням Одеси

В Укренерго наголосили, що російські атаки пошкодили ключову інфраструктуру, від якої залежить електропостачання Одеси та навколишніх населених пунктів.

Впродовж учорашнього дня та вночі енергетики відновлювали пошкоджені мережі. Ситуацію суттєво ускладнюють постійні загрози нових атак.

Вранці частково відновили електропостачання для критичної інфраструктури. Паралельно опрацьовуються резервні схеми живлення для решти споживачів.

— Масштаб пошкоджень значний, тому повне відновлення електропостачання потребує часу, — наголосили в Укренерго.

Департамент освіти та науки Одеської міської ради повідомив, що через значні перебої з теплом, світлом і водою 23 до 27 листопада школи Одеси навчатимуть дистанційно. У дитячих садках працюватимуть лише чергові групи для дітей працівників критичної інфраструктури.

В області продовжують працювати Пункти незламності.

Як повідомлялося, 20 листопада внаслідок атаки на Одеську область без електропостачання залишилися понад 41 тис. споживачів в Одеському та Роздільнянському районах.

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