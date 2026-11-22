В Україні найближчим часом запрацює єдина цифрова платформа, через яку громадяни зможуть повідомляти про відсутність електроенергії, опалення та водопостачання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Єдина цифрова платформа для повідомлень про відключення: що відомо

За словами очільника уряду, новий сервіс розробляють за дорученням президента Володимира Зеленського. Його запуском займаються Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством розвитку громад та територій.

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Платформа дозволить українцям самостійно інформувати відповідальні служби про перебої з наданням базових комунальних послуг.

– Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції. Ці дані потрібні, щоб ми бачили реальну картину і реагували у режимі 24/7, – додав він.

Прем’єр наголосив, що неприпустимо, коли мешканці окремих населених пунктів залишаються без електропостачання протягом кількох днів, а відповідальні служби не забезпечують належного реагування.

Він також подякував енергетикам, комунальникам і рятувальникам, які працюють над відновленням світла, тепла та води після російських атак.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розкритикував посадовців через ситуацію з електропостачанням у Білій Церкві та Броварах Київської області.

За словами глави держави, жителі цих міст залишалися без світла не лише годинами, а й по кілька діб. Водночас інформація у звітах місцевих відповідальних осіб не відповідала реальному стану справ.

Зеленський назвав таку ситуацію неприпустимою та наголосив на необхідності оперативно розв’язувати проблеми з електропостачанням, а не приховувати їх.

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