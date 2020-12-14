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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Виплата 8 тис. грн за карантин: портал Дія почав приймати заявки

Портал Дія за перші години прийняв уже понад 6 тис. заявок від найманих працівників та фізичних осіб-підприємців, діяльність яких підпадає під заборону під час січневого локдауну, на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги від держави.

Оформлення заявок почалося 14 грудня та закінчиться 31 числа, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, щоб отримати компенсацію, необхідно просто оформити заявку в особистому кабінеті на порталі або у мобільному додатку Дія, обравши розділ Послуги.

Шмигаль запевнив, що заповнення заяви займає не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних.

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Відсьогодні портал «Дія» почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин…

Опубликовано Денис Шмигаль Понедельник, 14 декабря 2020 г.

У порядку надання одноразової допомоги за карантин виділено дві категорії громадян – це наймані працівники на підприємствах, які закриваються на час локдауну, а також фізичні особи-підприємці (ФОП), які не можуть працювати у цей період.

Проте це стосується лише застрахованих осіб, які сплачували єдиний внесок у третьому кварталі 2020 року. Ще одна умова – якщо середньомісячний заробіток не перевищував 30 тис. грн.

Джерело: Дія

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