Портал Дія за перші години прийняв уже понад 6 тис. заявок від найманих працівників та фізичних осіб-підприємців, діяльність яких підпадає під заборону під час січневого локдауну, на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги від держави.

Оформлення заявок почалося 14 грудня та закінчиться 31 числа, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, щоб отримати компенсацію, необхідно просто оформити заявку в особистому кабінеті на порталі або у мобільному додатку Дія, обравши розділ Послуги.

Шмигаль запевнив, що заповнення заяви займає не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних.

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