Энергоносители дорожают. Вместо традиционного удешевления природный газ летом 2021 года уверенно растет в цене.

В конце июня цены на европейских хабах достигли 13-летнего максимума, превысив отметку в более чем €30 за МВт-час. Это больше $400 за тысячу кубометров. С лета прошлого года газ подорожал в шесть раз.

Специалисты отмечают: цены на газ выросли прежде всего из-за сезонных факторов, в частности — восстановления экономики и высокого спроса среди промышленных потребителей и электростанций, а также низких запасов в подземных хранилищах.

Однако подорожанию голубого топлива ощутимо “подыгрывает” и российский монополист Газпром, искусственно ограничивая объемы поставок газа на европейский рынок. Несмотря на наличие его дефицита в Европе и возможности увеличить экспорт, Газпром, наоборот, отказывается от дополнительных поставок, в частности — и через Украину.

Россияне “сушат” трубу

С апреля Оператор ГТС Украины предлагал Газпрому дополнительные транзитные мощности объемом 63,7 млн кубометров газа в сутки. Но россияне по непонятным причинам отказываются их бронировать. Это особенно странно, учитывая тот факт, что в июле на обходных российских газопроводах ожидаются плановые ремонты. В частности, с 6 по 10 июля работы будут проводить на трубопроводе Ямал — Европа (он осуществляет транзит около 100 млн кубометров в сутки), а с 13 по 23 июля будет идти ремонт Северного потока-1 (около 170 млн кубометров в сутки).

Из-за этих работ ожидается сокращение поставок газа в Европу примерно до 2 млрд кубометров. Оперативно компенсировать такие транзитные потери для Европы могла бы украинская ГТС. Однако россияне сознательно отказываются от такой возможности.

— Мы ожидали, что Газпром закажет мощности, чтобы хотя бы сохранить нынешние объемы поставок. Но этого не произошло. По моему мнению, такими действиями Кремль посылает четкий сигнал, что без запуска Северного потока-2 не стоит ожидать увеличения объемов поставок газа. Надеемся, что ЕС верно прочитает этот сигнал, и антимонопольный орган Европы предоставит соответствующую оценку, — комментирует ситуацию генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

— Газпром минимизировал поставки газа европейским потребителям, своим партнерским компаниям, с которыми он имеет контракты. Это означает появление определенного дефицита газа на рынке и, соответственно, рост цены. Это — выгодная для него линия поведения, поскольку она гарантирует ему максимизацию прибыли. Объемы продаются меньше, но цена выше. Это также выгодно его европейским клиентам, которые являются оптовыми покупателями российского газа и перепродают его конечным потребителям. Меня удивляет, что Европейская комиссия и ее генеральный директорат, который отвечает за соблюдение конкурентной политики, не проводит соответствующее исследование антиконкурентного и нерыночного поведения Газпрома и его клиентов. И это еще Газпром не построил и не ввел в эксплуатацию Северный поток-2, — добавляет президент Центра глобалистики Стратегия ХХ Михаил Гончар.

Европейский рынок уже отреагировал на поведение Газпрома, и цена на газовых хабах превысила $400 за тысячу кубометров. Но это еще не предел, предупреждают специалисты. России выгодны высокие цены на газ, и она их системно провоцирует своими монопольными возможностями.

— Если не случится ничего экстраординарного и Газпром не увеличит объемы поставки газа в Европу, то цена, скорее всего, продолжит расти. Поскольку необходимо обеспечить закачку достаточного объема газа в подземных хранилищах ЕС на отопительный сезон. И за эти высокие цены на газ в конце концов придется платить европейском конечному потребителю, — констатирует Макогон.

Как это повлияет на украинцев?

Платить больше за газ придется и украинским потребителям, в частности — промышленным. Цена газа на Украинской энергетической бирже сейчас достигает почти 13 грн за кубометр. Для сравнения: в прошлом году в июле кубометр газа стоил чуть больше 4 грн. То есть расходы на топливо у украинского бизнеса возрастут.

Зато бытовые потребители (население) в основном будут платить до 9 грн за кубометр — в рамках так называемых годовых, базовых предложений.

— На украинском бытовом потребителе повышение цены на газ не должно отразиться. Во-первых, у населения пока есть возможность подписать годовой контракт на газ по фиксированному тарифу (менее 8 грн). Кроме того, поставки газа бытовым потребителям обеспечиваются за счет ресурса, который добывается внутри страны. Однако цены на газ для промышленников будут отвечать рыночным, — добавляет Макогон.

Годовая цена — как “страховка” под подорожание

Напомним, что с мая 2021 года по апрель в 2022-го в Украине как базовая действует именно годовая цена. Ее поставщики могут изменять только в сторону понижения. И именно на фиксированные цены потребителей перевели автоматически.

В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные. Но такой переход логичен только в случае выгодных условий последних. А пока годовые базовые предложения все еще имеют лучшие цены.

По данным мониторинга информационно-консультационного центра ГазПравда, как и в течение двух предыдущих месяцев, в июле базовые годовые цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Большинство компаний с наибольшим количеством клиентов установили цены до 9 грн за кубометр. Лишь около трети поставщиков будут продавать клиентам с годовым тарифным планом кубометр топлива по цене от 10 грн и до 13,50 грн.

Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июль, выросли, и колеблются от 7,99 и до 15,5 грн за кубометр. То есть годовые тарифные планы действительно выгодные и уже оправдывают себя, констатируют эксперты.

— Украина — неотъемлемая часть европейского рынка газа, поэтому такие сезонные колебания влияют и на украинский рынок. Однако благодаря летним фиксированным предложениям потребителям удастся избежать этих колебаний, и они не будут переплачивать за газ. Таким образом базовые годовые тарифные планы уже доказали свою эффективность, — отмечает руководитель Центра правовой поддержки потребителей газа информационно-консультационного центра ГазПравда Елизавета Белей.

Подорожают ли тепло и горячая вода?

Выгодную цену на газ предложили и предприятиям теплокоммунэнерго, и ОСМД с собственными котельными. Нафтогаз Трейдинг подготовил для производителей тепла и горячей воды специальные условия — трехлетние контракты с долгосрочной рыночной ценой, и ее индексацией один раз в год.

На первый год — 7,42 грн за кубометр. Такая цена, как надеются специалисты, позволит предприятиям ТКЭ построить эффективную работу даже без поднятия тарифов на тепло и горячую воду. Мол, она ниже “газовой составляющей”, которая уже учтена в тарифах ТКЭ на отпуск тепла для населения.

— Предложенные Нафтогазом соглашения и цена для производителей тепловой энергии и горячего водоснабжения обеспечивают баланс интересов. Потому что они выгодны и потребителям, и тепловикам, и производителям природного газа. Цена 7,42 грн за кубометр полностью соответствует договоренностям, достигнутым на совещании в Офисе президента 21 мая, — отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

То есть, несмотря на ощутимое подорожание природного газа в Европе, в том числе и из-за монопольных злоупотреблений Газпрома, украинские бытовые потребители от таких рыночных перипетий защищены долгосрочными контрактами на поставку газа.