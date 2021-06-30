Енергоносії дорожчають. Замість традиційного здешевшання природний газ влітку 2021 року впевнено росте в ціні.

Наприкінці червня ціни на європейських хабах сягнули 13-річного максимуму, перевищивши позначку в понад €30 за МВт-год. Це більше $400 за тисячу кубометрів. З літа минулого року газ подорожчав ушестеро.

Фахівці відзначають: ціни на газ зросли насамперед через сезонні фактори, зокрема – відновлення економіки й високий попит серед промислових споживачів та електростанцій, а також низькі запаси в підземних сховищах.

Проте подорожчанню блакитного палива відчутно “підіграє” й російський монополіст Газпром, штучно обмежуючи обсяги постачання газу на європейський ринок. Попри наявність його дефіциту в Європі й можливості збільшити експорт, Газпром, навпаки, відмовляється від додаткових поставок, зокрема – й через Україну.

Росіяни “сушать” трубу

Від квітня Оператор ГТС України пропонував Газпрому додаткові транзитні потужності обсягом 63,7 млн кубометрів газу на добу. Але росіяни з незрозумілих причин відмовляються їх бронювати. Це особливо дивно з огляду на той факт, що в липні на обхідні російські газогони очікують планові ремонти. Зокрема, з 6 по 10 липня роботи проводитимуть на трубопроводі Ямал – Європа (він транзитує близько 100 млн кубометрів на добу), а з 13 до 23 липня проходитиме ремонт Північного потоку-1 (близько 170 млн кубометрів на добу).

Через ці роботи очікується скорочення поставок газу до Європи приблизно до 2 млрд кубометрів. Оперативно компенсувати такі транзитні втрати для Європи могла б українська ГТС. Проте росіяни свідомо відмовляються від такої можливості.

– Ми очікували, що Газпром замовить потужності, аби хоча б зберегти нинішні обсяги постачання. Але цього не сталося. На мою думку, такими діями Кремль надсилає чіткий сигнал, що без запуску Північного потоку-2 не варто чекати на збільшення обсягів поставок газу. Сподіваємося, що ЄС вірно прочитає цей сигнал, і антимонопольний орган Європи надасть відповідну оцінку, – коментує ситуацію генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

– Газпром мінімізував постачання газу європейським споживачам, своїм партнерським компаніям, з якими він має контракти. Це означає появу певного дефіциту газу на ринку і, відповідно, зростання ціни. Це – вигідна для нього лінія поведінки, оскільки вона гарантує для нього максимізацію прибутку. Об’єми продаються менші, але ціна вища. Це так само вигідно його європейським клієнтам, які є оптовими покупцями російського газу і перепродають його кінцевим споживачам. Мене дивує, що Європейська комісія та її генеральний директорат, який відповідає за дотримання конкурентної політики, не проводить відповідне дослідження антиконкурентної та неринкової поведінки Газпрому і його клієнтів. І це ще Газпром не збудував та не ввів у експлуатацію Північний потік-2, – додає президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар.

Європейський ринок вже відреагував на поведінку Газпрому, і ціна на газових хабах перевищила $400 за тисячу кубометрів. Але це ще не межа, попереджають фахівці. Росії вигідні високі ціни на газ, і вона їх системно провокує своїми монопольними можливостями.

– Якщо не трапиться нічого екстраординарного і Газпром не збільшить обсяги постачання газу до Європи, то ціна, найімовірніше, продовжить зростати. Оскільки необхідно забезпечити закачування достатнього обсягу газу до підземних сховищ ЄС на опалювальний сезон. І за ці високі ціни на газ врешті-решт доведеться платити європейському кінцевому споживачеві, – констатує Макогон.

Як це вплине на українців?

Платити більше за газ доведеться й українським споживачам, зокрема – промисловим. Ціна газу на Українській енергетичні біржі наразі сягає майже 13 грн за кубометр. Для порівняння: торік у липні кубометр газу коштував трохи більше 4 грн. Тобто витрати на паливо в українського бізнесу зростуть.

Натомість побутові споживачі (населення) здебільшого платитимуть до 9 грн за кубометр – в рамках так званих річних, базових пропозицій.

– На українському побутовому споживачеві підвищення ціни на газ не має відобразитися. По-перше, у населення наразі є можливість підписати річний контракт на газ за фіксованим тарифом (менше 8 грн). Крім того, постачання газу побутовим споживачам забезпечується за рахунок ресурсу, який видобувається всередині країни. Проте ціни на газ для промисловців відповідатимуть ринковим, – додає Макогон.

Річна ціна – як “страховка” під подорожчання

Нагадаємо, що з травня 2021 року по квітень 2022-го в Україні як базова діє саме річна ціна. Її постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. І саме на фіксовані ціни споживачів перевели автоматично.

Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні. Але такий перехід логічний лише в разі вигідніших умов останніх. А поки річні базові пропозиції все ще мають кращі ціни.

За даними моніторингу інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, як і протягом двох попередніх місяців, у липні базові річні ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Більшість компаній із найбільшою кількістю клієнтів встановили ціни до 9 грн за кубометр. Лише близько третини постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 10 грн і до 13,50 грн.

Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на липень, зросли, й коливаються від 7,99 і до 15,5 грн за кубометр. Тобто річні тарифні плани справді вигідніші й уже виправдовують себе, констатують експерти.

– Україна – невід’ємна частина європейського ринку газу, тому такі сезонні коливання впливають і на український ринок. Однак завдяки річним фіксованим пропозиціям споживачі уникнуть цих коливань і не переплачуватимуть за блакитне паливо. Таким чином базові річні тарифні плани вже довели свою ефективність, – зазначає керівник Центру правової підтримки споживачів газу інформаційно-консультаційного центру ГазПравда Єлизавета Белей.

Чи подорожчають тепло та гаряча вода?

Вигіднішу ціну на газ запропонували й підприємствам теплокомуненерго та ОСББ із власними котельнями. Нафтогаз Трейдинг підготував для виробників тепла та гарячої води спеціальні умови – трирічні контракти з довгостроковою ринковою ціною та її індексацією один раз на рік.

Ціна на перший рік – 7,42 грн за кубометр. Така ціна, як сподіваються фахівці, дозволить підприємствам ТКЕ побудувати ефективну роботу навіть без підняття тарифів на тепло та гарячу воду. Мовляв, вона нижча за “газову складову”, яка вже врахована в тарифах ТКЕ на відпуск тепла для населення.

– Запропоновані Нафтогазом угоди та ціна для виробників теплової енергії та гарячого водопостачання забезпечують баланс інтересів. Тому що вони вигідні і споживачам, і тепловикам, і виробникам природного газу. Ціна 7,42 грн за кубометр повністю відповідає домовленостям, досягнутим на нараді в Офісі президента 21 травня, – наголошує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Тобто, попри відчутне подорожчання природного газу в Європі, зокрема, й через монопольні зловживання Газпрому, українські побутові споживачі від таких ринкових перепитій захищені довгостроковими контрактами на постачання газу.