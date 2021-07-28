Во втором квартале Центрэнерго получило больше 200 млн грн чистой прибыли

ПАО Центрэнерго, оперирующее тремя тепловыми электростанциями, получило во втором квартале 2021 года 203,5 млн грн чистой прибыли. В июне компания выплатила государству 23,9 млн грн дивидендов, а в бюджеты всех уровней было перечислено 1,4 млрд грн с начала года.
Об этом свидетельствует финансовая отчетность предприятия.
— Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за второй квартал 2021 оказались положительными, несмотря на критическую ситуацию, которая сложилась в мае-июне на рынке электрической энергии, — сообщили на Центрэнерго.
Реализация выбранной рыночной стратегии биржевых торгов, прямые контракты на поставку угля с государственными шахтами и оптимизация затрат позволили компании получить чистую прибыль в размере 203,5 млн грн.
В компании отмечают, что благодаря достижению операционной эффективности компания направила полученный ресурс на пополнение запасов угля на складах ТЭС для успешного прохождения отопительного осенне-зимнего периода 2021/22 годов.
По состоянию на 1 июля, на складах электростанций накоплено 306 тыс. т. топлива.
Также в июне, по решению общего собрания акционеров, по итогам 2020 года было выплачено дивиденды в размере 30,6 млн грн, из которых государственная доля составила 23,9 млн грн. За шесть месяцев в пользу государства выплачено 1,43 млрд грн в бюджеты всех уровней.
На сегодняшний день, суммируя негативные факторы, сложившиеся в период с мая по июль отчетного года из-за глубинного системного кризиса в энергетике, компания работает в чрезвычайно сложных условиях.
— Стоит напомнить также, что первый квартал был убыточным из-за существенного увеличения объема производства электрической энергии, критического снижения запасов угля на ТЭС и дополнительного включения в работу блоков на природном газе ради предоставления безоговорочной помощи ОЭС Украины в критически трудное время экстремально низких температур и отсутствия существенного дополнительного объема генерации на других тепловых электростанциях, — отметили в компании.
Однако по результатам первого полугодия убыток в отчетный период удалось сократить с 794,7 до 591,2 млн грн. При сохранении позитивной динамики, на Центрэнерго прогнозируют выход компании на прибыльный уровень по итогам года.
Центрэнерго продает электроэнергию конечным потребителям
После пересмотра стратегии торгов ПАО Центрэнерго, многие конечные потребители начали приобретать произведенную электроэнергию предприятия для покрытия собственных нужд, минуя посредников.
При этом спрос на генерацию госкомпании превышает предложение в 2 раза. Центрэнерго полностью обновило стратегию торгов в начале весны, чтобы обеспечить рост доходов и эффективнее работать на рынке.