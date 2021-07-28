Во втором квартале Центрэнерго получило больше 200 млн грн чистой прибыли

ПАО Центрэнерго, оперирующее тремя тепловыми электростанциями, получило во втором квартале 2021 года 203,5 млн грн чистой прибыли. В июне компания выплатила государству 23,9 млн грн дивидендов, а в бюджеты всех уровней было перечислено 1,4 млрд грн с начала года.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность предприятия.

— Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за второй квартал 2021 оказались положительными, несмотря на критическую ситуацию, которая сложилась в мае-июне на рынке электрической энергии, — сообщили на Центрэнерго.

Реализация выбранной рыночной стратегии биржевых торгов, прямые контракты на поставку угля с государственными шахтами и оптимизация затрат позволили компании получить чистую прибыль в размере 203,5 млн грн.

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В компании отмечают, что благодаря достижению операционной эффективности компания направила полученный ресурс на пополнение запасов угля на складах ТЭС для успешного прохождения отопительного осенне-зимнего периода 2021/22 годов.

По состоянию на 1 июля, на складах электростанций накоплено 306 тыс. т. топлива.

Также в июне, по решению общего собрания акционеров, по итогам 2020 года было выплачено дивиденды в размере 30,6 млн грн, из которых государственная доля составила 23,9 млн грн. За шесть месяцев в пользу государства выплачено 1,43 млрд грн в бюджеты всех уровней.

На сегодняшний день, суммируя негативные факторы, сложившиеся в период с мая по июль отчетного года из-за глубинного системного кризиса в энергетике, компания работает в чрезвычайно сложных условиях.