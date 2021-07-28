ПАТ Центренерго, що оперує трьома тепловими електростанціями, отримало в другому кварталі 2021 року 203,5 млн грн чистого прибутку. У червні компанія виплатила державі 23,9 млн грн дивідендів, а до бюджетів усіх рівнів було перераховано 1,4 млрд грн з початку року.

Про це свідчить фінансова звітність підприємства.

– Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за другий квартал 2021 року виявилися позитивними, незважаючи на критичну ситуацію, яка склалася у травні-червні на ринку електричної енергії, – повідомили на Центренерго.

Реалізація обраної ринкової стратегії біржових торгів, прямі контракти на поставку вугілля з державними шахтами та оптимізація витрат дозволили компанії отримати чистий прибуток у розмірі 203,5 млн грн.

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У компанії відзначають, що завдяки досягненню операційної ефективності компанія направила отриманий ресурс на поповнення запасів вугілля на складах ТЕС для успішного проходження опалювального осінньо-зимового періоду 2021/22 років.

Станом на 1 липня, на складах електростанцій накопичено 306 тис. т. палива.

Також у червні, за рішенням загальних зборів акціонерів, за підсумками 2020 року було виплачено дивіденди в розмірі 30,6 млн грн, з яких державна частка становить 23,9 млн грн. За шість місяців на користь держави виплачено 1,43 млрд грн до бюджетів усіх рівнів.

Наразі, підсумовуючи негативні фактори, що склалися в період з травня по липень звітного року через глибинну системну кризу в енергетиці, компанія працює в надзвичайно складних умовах.

– Варто нагадати також, що перший квартал був збитковим через істотне збільшення обсягу виробництва електричної енергії, критичне зниження запасів вугілля на ТЕС і додаткове включення в роботу блоків на природному газі заради надання беззастережної допомоги ОЕС України в критично важкий час екстремально низьких температур і відсутності істотного додаткового обсягу генерації на інших теплових електростанціях, – зазначили в компанії.

Однак за результатами першого півріччя збиток у звітний період вдалося скоротити з 794,7 до 591,2 млн грн. При збереженні позитивної динаміки, на Центренерго прогнозують вихід компанії на прибутковий рівень за підсумками року.

Центренерго продає електроенергію кінцевим споживачам

Після перегляду стратегії торгів ПАТ Центренерго, багато кінцевих споживачів почали купувати вироблену електроенергію підприємства для покриття власних потреб, минаючи посередників.

Водночас попит на генерацію держкомпанії перевищує пропозицію в 2 рази. Центренерго повністю оновило стратегію торгів на початку весни, щоб забезпечити зростання доходів і ефективніше працювати на ринку.