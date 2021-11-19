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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар подешевели: курс валют на 19 ноября

Татьяна Забожко редактор ленты
курс валют_валюта_євро

Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

В пятницу доллар после ежедневного роста в течение недели подешевел на семь копеек и составляет уже 26,44 грн/1$.

Европейская валюта 19 ноября второй день подряд дешевеет на три копейки – 29,97 грн/1€.

Польский злотый, как и в четверг, подешевел на копейку, а российский рубль – на четыре.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.11:

  • $1 – 26,44 грн;
  • €1 – 29,97 грн;
  • 1 польский злотый – 6,43 грн;
  • 10 российских рублей – 3,61 грн.

курс валют 19 листопада 2021

18 ноября 285 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта №6297 о выделении 1 тыс. грн вакцинированным украинцам.

Документ должен помочь 6 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, а также способствовать вакцинации против коронавируса.

Для этого доходную часть бюджета-2021 планируют увеличить на 3 млрд грн.

Информацию о денежном вознаграждении для граждан, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса, озвучил 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что использовать эти средства украинцы смогут на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, поход в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или на путешествия внутри страны.

Средства будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение Дія. Программа должна стартовать 19 декабря.

Фото: Depositphotos

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