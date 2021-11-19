Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

У п’ятницю долар після щоденного зростання упродовж тижня здешевшав на сім копійок та становить уже 26,44 грн/1$.

Європейська валюта 19 листопада другий день поспіль дешевшає на три копійки – 29,97 грн/1€.

Польський злотий, як і в четвер, здешевшав на копійку, а російський рубль – на чотири.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.11:

$1 – 26,44 грн;

€1 – 29,97 грн;

1 польський злотий – 6,43 грн;

10 російських рублів – 3,61 грн.

18 листопада 285 депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення в першому читанні законопроекту №6297 про виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям.

Документ повинен допомогти 6 тис. підприємств малого та середнього бізнесу, а також сприяти вакцинації проти коронавірусу.

Задля цього дохідну частину бюджету-2021 планують збільшити на 3 млрд грн.

Інформацію про грошову винагороду для громадян, які пройшли повний курс щеплення проти коронавірусу, озвучив 15 листопада президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що використати ці кошти українці зможуть на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, похід у кінотеатр, театр, музей, концертний зал, виставковий центр чи на мандрівки всередині країни.

Кошти нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок Дія. Програма має стартувати 19 грудня.