Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро й долар здешевшали: курс валют на 19 листопада

Тетяна Забожко редакторка стрічки
курс валют_валюта_євро

Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

У п’ятницю долар після щоденного зростання упродовж тижня здешевшав на сім копійок та становить уже 26,44 грн/1$.

Європейська валюта 19 листопада другий день поспіль дешевшає на три копійки – 29,97 грн/1€.

Польський злотий, як і в четвер, здешевшав на копійку, а російський рубль – на чотири.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.11:

  • $1 – 26,44 грн;
  • €1 – 29,97 грн;
  • 1 польський злотий – 6,43 грн;
  • 10 російських рублів – 3,61 грн.

курс валют 19 листопада 2021

18 листопада 285 депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення в першому читанні законопроекту №6297 про виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям.

Документ повинен допомогти 6 тис. підприємств малого та середнього бізнесу, а також сприяти вакцинації проти коронавірусу.

Задля цього дохідну частину бюджету-2021 планують збільшити на 3 млрд грн.

Інформацію про грошову винагороду для громадян, які пройшли повний курс щеплення проти коронавірусу, озвучив 15 листопада президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що використати ці кошти українці зможуть на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, похід у кінотеатр, театр, музей, концертний зал, виставковий центр чи на мандрівки всередині країни.

Кошти нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок Дія. Програма має стартувати 19 грудня.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка