Новосозданный орган – Бюро экономической безопасности (БЭБ) полноценно заработает в Украине с конца февраля – начала марта 2022 года.

Об этом рассказал в одном из интервью глава БЭБ Вадим Мельник.

По его словам, в течение двух месяцев пройдет передача дел от Государственной фискальной службы, Национальной полиции и Государственного бюро расследований в БЭБ.

– С конца февраля-начала марта (БЭБ заработает полноценно, – Ред.). Приблизительно с середины декабря мы начинаем конкурсы на региональных руководителей, чтобы запустить одновременно БЭБ по всей Украине. Параллельно с тем в течение двух месяцев будет происходить передача дел нашей подследственности от ГФС, Нацполиции, ГБР, — объяснил Мельник.

Он также рассказал, чем Бюро будет заниматься в первую очередь. Мельник отметил, что это будут дела об уплате налогов на таможне, уплате акцизов, теневых схемах.

– Кейсов будет много. Я не иду от компаний, а от проблематики. В первую очередь таможня – например, уплата налогов при импорте и так далее, акцизная тематика (и это не только “столики у метро с сигаретами”, хотя это в том числе). Далее – налоги, в частности, налог на добавленную стоимость. Это не только об оптимизации уплаты налогов, но и о легализации многих теневых схем. Здесь мы работаем вместе с налоговой, – подчеркнул директор БЭБ.

Как известно, 24 ноября Кабинет министров издал распоряжение о начале деятельности Бюро экономической безопасности. Тем самым был дан официальный старт работе БЭБ.

Бюро будет заниматься предотвращением, выявлением, расследованием и раскрытием уголовных правонарушений в сфере экономики. Новый орган возьмет на себя функции налоговой милиции ГФС (Государственной фискальной службы), а также Службы безопасности (по расследованию коррупционных преступлений в сфере управления и экономики).

В настоящее время в Бюро экономической безопасности трудоустроены 214 человек из 700 необходимых (то есть более 30% от общей численности центрального аппарата БЭБ).

По результатам конкурсного отбора директором Бюро экономической безопасности стал Вадим Мельник. Ранее он возглавлял Государственную фискальную службу.

Фото: ГФС