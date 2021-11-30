Новостворений орган – Бюро економічної безпеки (БЕБ) повноцінно запрацює в Україні з кінця лютого – початку березня 2022 року.

Про це розповів в одному з інтерв’ю голова БЕБ Вадим Мельник.

За його словами, протягом двох місяців проходитиме передача справ від Державної фіскальної служби, Національної поліції та Державного бюро розслідувань до БЕБ.

– З кінця лютого-початку березня (БЕБ запрацює повноцінно, – Ред.). Приблизно з середини грудня ми розпочинаємо конкурси на регіональних керівників, щоб запустити одночасно БЕБ по всій Україні. Паралельно з тим, протягом двох місяців відбуватиметься передача справ нашої підслідності від ДФС, Нацполіції, ДБР, – пояснив Мельник.

Він також розповів, чим Бюро займатиметься в першу чергу. Мельник зазначив, що це будуть справи про сплату податків на митниці, сплату акцизів, тіньові схеми.

– Кейсів буде багато. Я не йду від компаній, а від проблематики. В першу чергу, митниця – як-от сплата податків при імпорті і так далі, акцизна тематика (і це не тільки “столики біля метро з цигарками”, хоча це в тому числі). Далі – податки, зокрема, податок на додану вартість. Це не тільки про оптимізацію сплати податків, але й про легалізацію багатьох тіньових схем. Тут ми працюємо разом з податковою, – наголосив директор БЕБ.

Як відомо, 24 листопада Кабінет міністрів видав розпорядження Про початок діяльності Бюро економічної безпеки. Тим самим було дано офіційний старт роботі БЕБ.

Бюро займатиметься запобіганням, виявленням, розслідуванням та розкриттям кримінальних правопорушень у сфері економіки. Новий орган візьме на себе функції податкової міліції ДФС (Державної фіскальної служби), а також Служби безпеки (з розслідування корупційних злочинів у сфері управління та економіки).

Наразі в Бюро економічної безпеки працевлаштовані 214 осіб із 700 необхідних (тобто понад 30% від загальної чисельності центрального апарату БЕБ).

За результатами конкурсного відбору директором Бюро економічної безпеки став Вадим Мельник. Раніше він очолював Державну фіскальну службу.

Фото: ДФС