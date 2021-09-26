Новосозданное Бюро экономической безопасности (БЭБ) начнет свою работу не с проверок бизнеса, а с анализа ключевых незаконных схем.

Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов директор ведомства Вадим Мельник.

По его словам, далее в планах – проверить коррупционное прикрытие таких схем.

– Как будет работать Бюро экономической безопасности? Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того схематоза, который дает бизнесу схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление схематоза, далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники. Они прикрывают такие схемы, — отметил Мельник.

Он уточнил, что только после того, как будут проверены схемы и их коррупционное прикрытие, дойдет очередь и к бизнесу. Бизнесменов будут проверять, платят ли они налоги.

– Только в третью очередь мы идем к бизнесу и говорим: вы в результате использования схемы уклонились, пожалуйста, оплатите налоги – либо самостоятельно, закон это позволяет, либо путем налоговых проверок, — подчеркнул Мельник.

Стоит отметить, что запуск Бюро экономической безопасности отсрочили на два месяца: с 25 сентября на 25 ноября.

Недавно Вадим Мельник предполагал, что работа БЭБ может не начаться вовремя. Среди причин он называл период летних отпусков и процедуру конкурсного отбора на должности в БЭБ, которая должна длиться не менее 30-35 дней.

Пока что сформирован Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности, в который вошли 15 человек. Этот орган будет осуществлять контроль над Бюро и способствовать взаимодействию БЭБ с общественными объединениями.

Что известно о Бюро экономической безопасности

28 января этого года Верховная Рада поддержала законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

В то же время 12 мая Кабинет министров поддержал постановление о создании в Украине БЭБ.

Бюро создается вместо налоговой милиции. БЭБ позиционируется как государственный правоохранительный орган, который будет заниматься предупреждением, выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики.

Когда заработает БЭБ, Служба безопасности Украины потеряет полномочия по расследованию коррупционных преступлений и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

По результатам конкурсного отбора директором БЭБ стал Вадим Мельник, ранее возглавлявший Государственную фискальную службу.

Фото: ГФС