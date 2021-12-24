24 декабря курс валют в Украине обновился – доллар и евро подорожали. Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,27 грн. Это на 2 коп. дороже, если сравнивать с ценой в четверг.

В пятницу, 24 декабря, курс евро в Украине составляет 30,84 грн. Европейская валюта за сутки поднялась в цене на 4 коп.

Польский злотый также подорожал на 2 коп. и сейчас стоит 6,67 грн. Курс рубля поднялся на 1 коп., в настоящее время 10 российских рублей в Украине стоят 3,7 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 24.12:

$1 –27,27 грн;

€1 – 30,84 грн;

1 польский злотый – 6,67 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

Курс доллара в 2022 году

После праздников в январе девальвация гривны усилится. Курс доллара будет на уровне 28 грн за единицу.

Такой прогноз озвучил экономист Александр Хмелевский.

По словам эксперта, в случае вторжения РФ на территорию Украины американская валюта может подорожать до 50 грн. На курс также будут влиять энергетический кризис, карантинные ограничения и давление на бизнес из-за налогов.

Какой будет курс доллара в 2022 году, смотрите в материале.

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