24 грудня курс валют в Україні оновився – долар і євро здорожчали. Національний банк України встановив курс долара на рівні 27,27 грн. Це на 2 коп. дорожче, якщо порівнювати з ціною у четвер.

У п’ятницю, 24 грудня, курс євро в Україні становить 30,84 грн. Європейська валюта за добу піднялася в ціні на 4 коп.

Польський злотий також здорожчав на 2 коп. і наразі коштує 6,67 грн. Курс рубля піднявся на 1 коп., наразі 10 російських рублів в Україні коштують 3,7 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 24.12:

$1 –27,27 грн;

€1 – 30,84 грн;

1 польський злотий – 6,67 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

Курс долара у 2022 році

Після свят у січні девальвація гривні посилиться. Курс долара буде на рівні 28 грн за одиницю.

Такий прогноз озвучив економіст Олександр Хмелевський.

За словами експерта, у разі вторгнення РФ на територію України американська валюта може здорожчати до 50 грн. На курс також будуть впливати енергетична криза, карантинні обмеження та тиск на бізнес через податки.

Яким буде курс долара у 2022 році, дивіться у матеріалі.

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