Кабинет министров Украины ограничил торговую наценку еще на девять социально значимых продуктов питания. Ограничение будет действовать на время карантина.

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Так, был дополнен перечень товаров, в отношении которых введена максимальная торговая надбавка в размере 10% при розничной торговле. В список добавили:

• крупу гречневую;

• сахар-песок;

• муку пшеничную наивысшего сорта;

• вермишель из такой муки (макаронные изделия отечественного производства);

• молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

• масло подсолнечное;

• яйца куриные категории С1;

• птицу (тушку куриную);

• масло сливочное жирностью 72,5%.

Решение правительства означает, что до завершения карантина, введенного из-за Covid-19, предельный уровень наценки при розничной продаже этих продуктов питания не должен превышать 10% от оптово-отпускной цены.

Такое ограничение должно сдержать рост цен на социально значимые продукты.

Согласно пояснительной записке к постановлению Кабмина, ограничение наценки вводится из-за роста потребительских цен на продукты питания, который наблюдается с начала 2021 года.

Так, по данным Госстата, в течение прошлого года в Украине значительно выросли цены на следующие продукты:

• гречневая крупа – на 23,8% (+8,9 грн);

• сахар – на 34,9% (+7,3 грн);

• мука пшеничная – на 15,4% (+1,96 грн);

• макаронные изделия – на 18,4% (+3,72 грн);

• молоко пастеризованное – на 9,2% (+2,36 грн);

• подсолнечное масло – на 48% (+20,25 грн)

• яйца – на 11,5% (+3,15 грн);

• птицу (тушку куриную) – на 26,9% (+15,06 грн);

• сливочное масло – на 12,3% (+5,46 грн).

Именно эти продукты и вошли в принятое сегодня Кабмином постановление.