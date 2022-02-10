Внедрение обязательного использования физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) регистраторов расчетных операций (РРО), которое произошло в Украине с 1 января 2022 года, позволило вывести из тени 85% торговли.

Об этом заявил в одном из интервью глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По данным нардепа, по состоянию на начало февраля ФЛП установили уже более 330 тыс. РРО. В то же время, остаются еще около 20-25 тыс. физлиц-предпринимателей, которые должны установить кассовые аппараты, однако пока не сделали этого.

Гетманцев объяснил, что всего в Украине есть приблизительно 440 тыс. ФЛП, которые работают по кодам “торговля” или “общественное питание” и должны использовать в своей деятельности РРО. Таким образом, кассовые аппараты пока не установили 10–15% всех ФЛП, которые должны это сделать.

– Процентов 10-15 от всех малых предпринимателей на едином налоге, занимающихся торговлей и общественным питанием… У нас всего два миллиона ФЛП, но из них по кодам “торговля” или “общественное питание” (для которых нужны РРО, — Ред.) занимаются 440 тыс. Остальные – это ФЛП на общей системе, зарплатные ФЛП, — объяснил нардеп.

Гетманцев также рассказал, что если в 2021 году в Украине было выдано 900 тыс. чеков в день, то после внедрения обязательных РРО это количество выросло до 6 млн.

– У нас было в прошлом году 900 тыс. чеков в день, сейчас – 6 млн. Вы можете себе представить масштаб тени? 85% торговли мы уже вывели из тени! Как можно вообще развивать экономику и планировать, если 85% торговых операций были в тени? При этом количество чеков ежедневно растет, – подчеркнул Гетманцев.

Нардеп добавил, что внедрение обязательных кассовых аппаратов также оказало существенное влияние на показатели теневой экономики в Украине.

– По январю у нас уже плюс 6,3 млрд грн сальдо НДС — это 39% год к году одного НДС, — заявил он.

В связи с этим Гетманцев отметил, что отменять РРО в Украине никто не будет. По его словам, благодаря этой реформе удается решить ряд проблем: например, таких как системное уклонение от НДС, контрабанда, теневая торговля.

Как известно, с 1 января 2022 года физические лица-предприниматели, являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны обязательно применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные РРО.

Исключение было сделано только для ФЛП, осуществляющих розничную торговлю на территории сел и поселков.

Источник: НВ Бизнес