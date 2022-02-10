Впровадження обов’язкового використання фізичними особами-підприємцями (ФОП) реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке відбулося в Україні з 1 січня 2022 року, дозволило вивести з тіні 85% торгівлі.

Про це заявив в одному з інтерв’ю голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними нардепа, станом на початок лютого, ФОП встановили вже понад 330 тис. РРО. Водночас залишаються ще близько 20−25 тис. фізосіб-підприємців, які повинні встановити касові апарати, проте поки що не зробили цього.

Гетманцев пояснив, що загалом в Україні є приблизно 440 тис. ФОП, які працюють за кодами “торгівля” чи “громадське харчування” та повинні використовувати в своїй діяльності РРО. Таким чином, касові апарати поки не встановили 10–15% від усіх ФОП, які мають це зробити.

– Відсотків 10−15 від усіх малих підприємців на єдиному податку, які займаються торгівлею та громадським харчуванням… У нас лише два мільйони ФОП, але з них за кодами “торгівля” або “громадське харчування” (для яких потрібні РРО, – Ред.) займаються 440 тис. Решта — це ФОП на загальній системі, зарплатні ФОП, – пояснив нардеп.

Гетманцев також розповів, що якщо в 2021 році в Україні було видано 900 тис. чеків на день, то після впровадження обов’язкових РРО ця кількість зросла до 6 млн.

– Ми мали минулого року 900 тис. чеків на день, зараз – 6 млн. Ви можете собі уявити масштаб тіні? 85% торгівлі ми вже вивели із тіні! Як можна взагалі розвивати економіку та щось планувати, якщо 85% торгових операцій були у тіні? При цьому кількість чеків щодня зростає, – наголосив Гетманцев.

Нардеп додав, що впровадження обов’язкових касових апаратів також відчутно вплинуло на показники тіньової економіки в Україні.

– Щодо січня у нас уже плюс 6,3 млрд грн сальдо ПДВ – це 39% рік до року одного ПДВ, – заявив він.

У зв’язку з цим Гетманцев зазначив, що скасовувати РРО в Україні ніхто не буде. За його словами, завдяки цій реформі вдається вирішити низку проблем: наприклад, таких як системне ухилення від ПДВ, контрабанда, тіньова торгівля.

Як відомо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, повинні обов’язково застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні РРО.

Виняток зробили лише для ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю на території сіл та селищ.

Джерело: НВ Бізнес