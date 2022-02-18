С 1 января 2022 года физические лица-предприниматели (ФЛП), являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения, должны использовать в своей деятельности кассовые аппараты.

Речь идет о регистраторах расчетных операций (РРО) или программных регистраторах расчетных операций (ПРРО), которые необходимы предпринимателям для осуществления расчетных операций (наличных расчетов).

Исключение было сделано только для тех ФЛП, которые осуществляют розничную торговлю в селах и поселках.

В отличие от классического кассового аппарата (РРО), программный РРО – это приложение, которое можно установить на определенное устройство и использовать как кассовый аппарат при расчетах в сфере торговли, общественного питания и т.д.

В Государственной налоговой службе Украины (ГНС) обнародовали подробное разъяснение, как правильно зарегистрировать ПРРО.

Каков порядок регистрации программных РРО

Согласно утвержденному Министерством финансов Украины приказу № 317 от 23 июня 2020 года, Государственная налоговая служба ведет реестр ПРРО (в электронной форме).

Туда вносятся данные о программных регистраторах расчетных операций, хозяйствующих субъектах, объектах, где применяют ПРРО и т.д.

Чтобы зарегистрировать ПРРО, предпринимателю нужно:

1. Составить заявление о регистрации программного РРО по форме №1-ПРРО (образец заявления можно скачать по ссылке). В нем следует указать:

• данные о субъекте хозяйствования (юридическое лицо или ФЛП, наименование/фамилия, имя, отчество);

• налоговый номер;

• данные о хозяйственной единице;

• данные о программном РРО (тип – стационарный, передвижной, интернет-торговля, касса самообслуживания; название ПРРО; локальный номер).

Локальный номер программного РРО, который следует указать в заявлении, присваивается ему самим субъектом хозяйствования. Это уникальный числовой номер, используемый при регистрации ПРРО и в его дальнейшем применении.

Этот локальный номер сохраняется за ПРРО до даты отмены регистрации.

2. Далее заполненное заявление о регистрации ПРРО в электронной форме следует подать на фискальный сервер ГНС через: Электронный кабинет налогоплательщика, Единое окно представления электронной отчетности, средствами другого программного обеспечения, которое есть в наличии у субъекта хозяйствования. Заявление подается по основному месту учета предпринимателя как налогоплательщика.

3. После получения заявления фискальным сервером производится его автоматизированная обработка. В итоге программный РРО либо зарегистрируют, либо будет сформирован отказ в регистрации ПРРО. Предприниматель получит информацию о результате обработки заявления через электронный кабинет или средствами телекоммуникаций.

4. При регистрации каждому программному РРО фискальным сервером ГНС автоматически будет присвоен фискальный номер. Это уникальный числовой номер записи в Реестре ПРРО. Он не меняется при внесении изменений в данные о программном РРО, при перерегистрации ПРРО и действует до момента отмены регистрации.

Какой срок регистрации программных РРО

Предприниматель должен получить информацию о результатах обработки заявления на регистрацию ПРРО:

• в день получения такого регистрационного заявления, если оно поступило не позднее 16.00 рабочего (операционного дня);

• не позднее следующего рабочего дня, если заявление поступило после 16.00.

Информация будет отправлена в виде квитанции (электронным сообщением).

При наличии оснований для отказа в регистрации ПРРО фискальный сервер ГНС сформирует сообщение об отказе, в котором будет указана причина.

Если нет оснований отказать в регистрации программного РРО, его зарегистрируют путем присвоения фискального номера, а данные внесут в Реестр ПРРО.

Предприниматель получит квитанцию о регистрации с указанием присвоенного фискального номера ПРРО.

Датой регистрации программного РРО будет дата формирования фискального номера.

После включения ПРРО в реестр можно будет его использовать.

Стоит отметить, что существует ряд сервисов, с помощью которых физические лица-предприниматели могут загрузить и подключить программный РРО. Среди них – как бесплатные, так и платные. Детальнее об этом – читайте в материале.

Источник: Государственная налоговая служба, Верховная Рада