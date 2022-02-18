З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування, повинні використовувати в своїй діяльності касові апарати.

Йдеться про реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО), які потрібні підприємцям для здійснення розрахункових операцій (готівкових розрахунків).

Виняток зробили лише для тих ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю в селах та селищах.

На відміну від класичного касового апарату (РРО), програмний РРО – це програма або застосунок, який можна встановити на певний пристрій та використовувати як касовий апарат під час розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування тощо.

У Державній податковій службі України (ДПС) оприлюднили детальне роз’яснення, як правильно зареєструвати ПРРО.

Який порядок реєстрації програмних РРО

Згідно із затвердженим Міністерством фінансів України наказом № 317 від 23 червня 2020 року, Державна податкова служба веде реєстр ПРРО (в електронній формі).

Туди вносяться дані про програмні реєстратори розрахункових операцій, суб’єктів господарювання, об’єкти, де застосовують ПРРО тощо.

Щоб зареєструвати ПРРО, підприємцю потрібно:

1. Скласти заяву про реєстрацію програмного РРО за формою № 1-ПРРО (зразок заяви можна скачати за посиланням). У ній слід вказати:

• дані про суб’єкта господарювання (юридична особа чи ФОП, найменування / прізвище, ім’я, по батькові);

• податковий номер;

• дані щодо господарської одиниці;

• дані щодо програмного РРО (тип – стаціонарний, пересувний, інтернет-торгівля, каса самообслуговування; назва ПРРО; локальний номер).

Локальний номер програмного РРО, який потрібно вказати в заяві, присвоюється йому самим суб’єктом господарювання. Це унікальний числовий номер, який використовується під час реєстрації ПРРО та його подальшого застосування.

Цей локальний номер зберігається за ПРРО до дати скасування реєстрації.

2. У подальшому заповнену заяву про реєстрацію ПРРО в електронній формі потрібно подати до фіскального сервера ДПС через: Електронний кабінет платника податків, Єдине вікно подання електронної звітності, засобами іншого програмного забезпечення, яке є в наявності в суб’єкта господарювання. Заява подається за основним місцем обліку підприємця як платника податків.

3. Після отримання заяви фіскальним сервером здійснюється її автоматизована обробка. У підсумку програмний РРО або зареєструють, або буде сформована відмова в реєстрації ПРРО. Підприємець отримає інформацію про результат опрацювання заяви через Електронний кабінет або засобами телекомунікацій.

4. У разі реєстрації кожному програмному РРО фіскальним сервером ДПС автоматично буде присвоєний фіскальний номер. Це унікальний числовий порядковий номер запису в Реєстрі ПРРО. Він не змінюється в разі внесення змін у дані про програмний РРО, при перереєстрації ПРРО і є чинним до моменту скасування реєстрації.

Який термін реєстрації програмних РРО

Підприємець повинен отримати інформацію про результати обробки заяви на реєстрацію ПРРО:

• у день отримання такої реєстраційної заяви, якщо вона надійшла не пізніше 16.00 робочого (операційного дня);

• не пізніше наступного робочого дня, якщо заява надійшла після 16.00.

Інформація буде відправлена у вигляді квитанції (електронним повідомленням).

За наявності підстав для відмови в реєстрації ПРРО фіскальний сервер ДПС сформує повідомлення про відмову, в якому буде зазначена причина.

Якщо ж немає підстав відмовити в реєстрації програмного РРО, його зареєструють шляхом присвоєння фіскального номера, а дані внесуть до Реєстру ПРРО.

Підприємець же отримає квитанцію про реєстрацію із зазначенням присвоєного фіскального номера ПРРО.

Датою реєстрації програмного РРО буде дата формування фіскального номера.

Після включення ПРРО до реєстру його можна буде використовувати.

Варто зазначити, що наразі існує низка сервісів, за допомогою яких фізичні особи-підприємці можуть завантажити та підключити програмний РРО. Серед них – як безкоштовні, так і платні. Детальніше про це – читайте в матеріалі.

Джерело: Державна податкова служба, Верховна Рада