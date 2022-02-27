Международный валютный фонд предварительно готов предоставить Украине около $1,4 млрд по инструменту RFI – быстрого финансирования.

Об этом сегодня рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, которое проходило онлайн.

Он объяснил, что сейчас есть предварительная договоренность, а окончательное решение должен принять Совет директоров МВФ.

– Вчера-позавчера мы начали очень активную коммуникацию с МВФ совместно с Министерством финансов. Пока что мы имеем предварительную (договоренность, — ред.). Я обратился с письмом к МВФ, – рассказал Шевченко.

Глава НБУ объяснил, что RFI (Rapid Financing Instrument) – инструмент быстрой поддержки. В то же время, он не уточнил деталей, как это будет действовать для Украины.

– Цифра для нас около 1 млрд SDR, то есть около $1,4 млрд, на которые мы можем рассчитывать очень быстро… Пока что алгоритм выглядит так: нам нужно быстро получить эти деньги и переходить к новой программе, в рамках которой мы будем настаивать, чтобы первый транш, который предоставляется безусловно, был как можно больше, — подчеркнул Шевченко.

Как известно, на фоне вторжения российских войск Украина запросила экстренную финансовую помощь у Международного валютного фонда. В Фонде пообещали помочь.

За день до нападения РФ в Украине приступила к работе очередная миссия Международного валютного фонда для проведения второго пересмотра выполнения программы stand-by. Результатом могло стать получение Украиной нового транша от МВФ на сумму $700 млн.