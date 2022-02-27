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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ попередньо готовий надати Україні близько $1,4 млрд – НБУ

Юлія Соколова редакторка стрічки
кирило шевченко

Міжнародний валютний фонд попередньо готовий надати Україні близько $1,4 млрд за інструментом RFI – швидкого фінансування.

Про це сьогодні розповів глава Національного банку України Кирило Шевченко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, яке проходило онлайн.

Він пояснив, що наразі є попередня домовленість, а остаточне рішення повинна ухвалити Рада директорів МВФ.

– Учора-позавчора ми розпочали дуже активну комунікацію з МВФ спільно з Міністерством фінансів. Поки що ми маємо попередню (домовленість, – Ред.). Я звернувся з листом до МВФ, – розповів Шевченко.

Глава НБУ пояснив, що RFI (Rapid Financing Instrument) – це інструмент швидкої підтримки. Водночас він не уточнив деталей, як це діятиме для України.

– Цифра для нас близько 1 млрд SDR, тобто близько $1,4 млрд, на які ми можемо розраховувати дуже швидко… Поки що алгоритм виглядає так: нам потрібно швидко отримати ці гроші й переходити до нової програми, в рамках якої ми наполягатимемо, щоб перший транш, який надається безумовно, був якнайбільшим, – наголосив Шевченко.

Як відомо, на фоні вторгнення російських військ Україна запросила екстрену фінансову допомогу у Міжнародного валютного фонду. У Фонді пообіцяли допомогти.

За день до нападу РФ в Україні розпочала роботу чергова місія Міжнародного валютного фонду для проведення другого перегляду виконання програми stand-by. Результатом могло стати отримання Україною нового траншу від МВФ у сумі $700 млн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: НБУ

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