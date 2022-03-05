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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк упростил требования для вывоза валютных ценностей за пределы Украины

Юлия Соколова редактор ленты
Будівля НБУ

Национальный банк Украины на период военного положения упростил требования для перемещения валютных ценностей за пределы нашего государства.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, речь идет об отмене справки из банков о снятии наличных с собственных счетов.

– Национальный банк Украины на период военного положения отменил требование о предоставлении гражданами подтвердительных документов банков, а именно о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов, при перемещении валютных ценностей за пределы Украины, — отметили в НБУ.

Ранее физлица должны были предоставлять эти документы при перемещении за границу валютных ценностей стоимостью свыше 10 тыс. евро (в эквиваленте).

В НБУ уточнили, что остается в силе требование о декларировании валютных ценностей стоимостью свыше 10 тыс. евро (в эквиваленте).

Кроме того, в Нацбанке сообщили о еще нескольких существенных обновлениях:

1. Украинцам разрешили перечислять денежные средства в иностранной валюте на счета Кабинета министров, министерств, а также других украинских государственных органов. Речь идет, в частности, о счете, созданном для гуманитарной помощи Украине.

Ранее НБУ предоставил украинцам возможность переводить средства в иностранной валюте на спецсчет для поддержки Вооруженных сил Украины.

2. В НБУ разрешили переводы средств (кроме российских и белорусских рублей) со счетов резидентов РФ или Беларуси, а также лиц, конечными бенефициарами которых являются резиденты указанных стран, на:

• спецсчет Нацбанка для сбора средств на поддержку ВСУ;

• счета Кабмина, министерств и других госорганов Украины (в том числе и на счет, созданный для гуманитарной помощи нашему государству);

• счета резидентов в банках по операциям по экспорту товаров.

В НБУ заверили, что доступ к индивидуальным сейфам для хранения ценностей клиентов будет происходить в бесперебойном режиме при условии, если не будет возникать прямая угроза жизни и здоровью населения.

Как известно, на днях Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий принудительное изъятие в Украине объектов права собственности страны-агрессора РФ и ее резидентов. Такая национализация будет производиться без какой-либо компенсации стоимости имущества.

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Источник: НБУ

Фото: Depositphotos

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