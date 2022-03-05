Национальный банк Украины на период военного положения упростил требования для перемещения валютных ценностей за пределы нашего государства.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, речь идет об отмене справки из банков о снятии наличных с собственных счетов.

– Национальный банк Украины на период военного положения отменил требование о предоставлении гражданами подтвердительных документов банков, а именно о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов, при перемещении валютных ценностей за пределы Украины, — отметили в НБУ.

Ранее физлица должны были предоставлять эти документы при перемещении за границу валютных ценностей стоимостью свыше 10 тыс. евро (в эквиваленте).

В НБУ уточнили, что остается в силе требование о декларировании валютных ценностей стоимостью свыше 10 тыс. евро (в эквиваленте).

Кроме того, в Нацбанке сообщили о еще нескольких существенных обновлениях:

1. Украинцам разрешили перечислять денежные средства в иностранной валюте на счета Кабинета министров, министерств, а также других украинских государственных органов. Речь идет, в частности, о счете, созданном для гуманитарной помощи Украине.

Ранее НБУ предоставил украинцам возможность переводить средства в иностранной валюте на спецсчет для поддержки Вооруженных сил Украины.

2. В НБУ разрешили переводы средств (кроме российских и белорусских рублей) со счетов резидентов РФ или Беларуси, а также лиц, конечными бенефициарами которых являются резиденты указанных стран, на:

• спецсчет Нацбанка для сбора средств на поддержку ВСУ;

• счета Кабмина, министерств и других госорганов Украины (в том числе и на счет, созданный для гуманитарной помощи нашему государству);

• счета резидентов в банках по операциям по экспорту товаров.

В НБУ заверили, что доступ к индивидуальным сейфам для хранения ценностей клиентов будет происходить в бесперебойном режиме при условии, если не будет возникать прямая угроза жизни и здоровью населения.

Как известно, на днях Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий принудительное изъятие в Украине объектов права собственности страны-агрессора РФ и ее резидентов. Такая национализация будет производиться без какой-либо компенсации стоимости имущества.