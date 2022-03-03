Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий национализацию имущества и средств юридических лиц России на территории нашего государства.

Такое решение народные депутаты приняли на пленарном заседании в четверг, 3 марта.

Речь идет о проекте закона №7122 Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Его поддержали за основу и в целом 282 нардепа.

Инициаторами законопроекта являются депутаты от фракций Слуга народа, Европейская Солидарность, Голос, Батькивщина, группы За будущее.

Документ был принят из-за полномасштабной агрессивной войны, которую Россия развязала и ведет против Украины и украинцев, нарушая нормы международного права и совершая преступления против человечества.

Законопроект должен защитить национальные интересы нашего государства, обеспечить его экономическую самостоятельность, права, свободы и законные интересы граждан Украины.

Согласно документу, под резидентами РФ подразумеваются: юридические лица (их филиалы, представительства), осуществляющие свою деятельность на территории Украины, учредителем (участником, акционером) или бенефициаром которых является Россия.

Объектами права собственности РФ и ее резидентов считается: движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, другое имущество и активы, находящиеся (зарегистрированные) на территории Украины.

Законопроектом предусмотрено, что:

• Принудительное изъятие объектов права собственности РФ и ее резидентов будет производиться без какой-либо компенсации их стоимости.

• Решение о принудительном изъятии имущества, средств, ценных бумаг и т. д. будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). После этого его будет вводить в действие президент Украины своим указом.

• Проект решения о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов будет вносить в СНБО Кабинет министров. Проект должен содержать: перечень объектов, подлежащих принудительному изъятию; наименование лиц, имущество которых будет национализировано; сроки проведения принудительного изъятия имущества и денежных средств.

• Не позднее шестимесячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине указ президента о принудительном изъятии имущества РФ должна утвердить Верховная Рада.

• Принудительно изъятое имущество будет передано в хозяйственное ведение специализированному украинскому госпредприятию. При необходимости такое предприятие создаст Кабмин.

– Этот закон не исключает и не ограничивает права государства Украина требовать в соответствии с нормами международного права привлечения к ответственности РФ, в том числе требовать возмещения (компенсации) ущерба, причиненного в результате полномасштабной агрессивной войны, которую Россия развязала и ведет против Украины, — подчекивается в тексте документа.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как известно, Кабинет министров предлагает СНБО ввести санкции против президента России Владимира Путина и более 30 членов российского правительства. Речь идет о блокировании их активов и ограничении торговых операций.