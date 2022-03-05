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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк спростив вимоги для вивозу валютних цінностей за межі України

Юлія Соколова редакторка стрічки
Будівля НБУ

Національний банк України на період воєнного стану спростив вимоги для переміщення валютних цінностей за межі нашої держави.

Як поінформували в пресслужбі НБУ, йдеться про скасування довідки з банків про зняття готівки з власних рахунків.

– Національний банк України на період воєнного стану скасував вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів банків, а саме про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів, при переміщенні валютних цінностей за межі України, – наголосили в НБУ.

Раніше фізичні особи повинні були надавати ці документи при переміщенні за кордон валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті).

В НБУ уточнили, що залишається чинною вимога щодо декларування валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті).

Крім того, в Нацбанку повідомили про ще кілька суттєвих оновлень:

1. Українцям дозволили перераховувати кошти в іноземній валюті на рахунки Кабінету міністрів, міністерств, а також інших українських державних органів. Йдеться, зокрема, про рахунок, який створили для гуманітарної допомоги Україні.

Раніше НБУ надав можливість українцям переказувати кошти в іноземній валюті на спецрахунок для підтримки Збройних сил України.

2. В НБУ дозволили перекази коштів (окрім російських та білоруських рублів) із рахунків резидентів РФ чи Білорусі, а також осіб, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти вказаних країн, на:

• спецрахунок Нацбанку для збору коштів на підтримку ЗСУ;

• рахунки Кабміну, міністерств та інших держорганів України (зокрема, й на рахунок, створений для гуманітарної допомоги нашій державі);

• рахунки резидентів у банках за операціями з експорту товарів.

В НБУ запевнили, що доступ до індивідуальних сейфів для зберігання цінностей клієнтів відбуватиметься в безперебійному режимі за умови, якщо не виникатиме пряма загроза життю та здоров’ю населення.

Як відомо, днями Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який передбачає примусове вилучення в Україні об’єктів права власності країни-агресора РФ та її резидентів. Така націоналізація буде здійснюватися без будь-якої компенсації вартості майна.

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Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

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