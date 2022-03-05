Національний банк України на період воєнного стану спростив вимоги для переміщення валютних цінностей за межі нашої держави.

Як поінформували в пресслужбі НБУ, йдеться про скасування довідки з банків про зняття готівки з власних рахунків.

– Національний банк України на період воєнного стану скасував вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів банків, а саме про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів, при переміщенні валютних цінностей за межі України, – наголосили в НБУ.

Раніше фізичні особи повинні були надавати ці документи при переміщенні за кордон валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті).

В НБУ уточнили, що залишається чинною вимога щодо декларування валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро (в еквіваленті).

Крім того, в Нацбанку повідомили про ще кілька суттєвих оновлень:

1. Українцям дозволили перераховувати кошти в іноземній валюті на рахунки Кабінету міністрів, міністерств, а також інших українських державних органів. Йдеться, зокрема, про рахунок, який створили для гуманітарної допомоги Україні.

Раніше НБУ надав можливість українцям переказувати кошти в іноземній валюті на спецрахунок для підтримки Збройних сил України.

2. В НБУ дозволили перекази коштів (окрім російських та білоруських рублів) із рахунків резидентів РФ чи Білорусі, а також осіб, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти вказаних країн, на:

• спецрахунок Нацбанку для збору коштів на підтримку ЗСУ;

• рахунки Кабміну, міністерств та інших держорганів України (зокрема, й на рахунок, створений для гуманітарної допомоги нашій державі);

• рахунки резидентів у банках за операціями з експорту товарів.

В НБУ запевнили, що доступ до індивідуальних сейфів для зберігання цінностей клієнтів відбуватиметься в безперебійному режимі за умови, якщо не виникатиме пряма загроза життю та здоров’ю населення.

Як відомо, днями Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який передбачає примусове вилучення в Україні об’єктів права власності країни-агресора РФ та її резидентів. Така націоналізація буде здійснюватися без будь-якої компенсації вартості майна.