Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал специальный пакет помощи бизнесу на время действия военного положения в нашем государстве и после его завершения.

Об этом он проинформировал сегодня в новом обращении к украинцам.

– Правительство Украины уже работает над тем, как восстановить наше государство после победы. Как дать больше сил стране, пока мы боремся. Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам, — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, речь идет о таких шагах:

• ФЛП I и II групп полностью освободят от уплаты ЕСВ (единого социального взноса);

• предприятия и ФЛП III группы освободят от уплаты ЕСВ за наемных работников, которых в условиях войны призвали в ряды Вооруженных сил Украины и других защитных формирований (в том числе и тех, которые присоединились к территориальной обороне);

• предусмотрено освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на территориях, где происходят боевые действия.

– Все это – на время военного положения и еще минимум на год после его завершения. Отсрочивается уплата налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить, — добавил Зеленский.

Он отметил, что это только первая часть крупного пакета помощи, разрабатываемого украинским правительством.

Зеленский уточнил, что всем руководителям центральной власти поставлена четкая задача: разработать систему действий по быстрому восстановлению Украины после завершения войны. Такой план действий должен ориентироваться на интересы граждан.

Президент также проинформировал, что в условиях войны государство выполняет все свои обязательства: выплачивает проиндексированные пенсии и зарплаты.

Глава государства также поблагодарил украинских предпринимателей, которые продолжают работать, несмотря на военные действия и выполняют обязательства перед своими работниками.