Президент України Володимир Зеленський анонсував спеціальний пакет допомоги бізнесу на час дії воєнного стану в нашій державі та після його завершення.

Про це він поінформував сьогодні в новому зверненні до українців.

– Уряд України вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги. Як дати більше сил країні, поки ми боремося. Створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам, – наголосив Зеленський.

За словами президента, йдеться про такі кроки:

• ФОПи I та II груп повністю звільнять від сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску);

• підприємства та ФОПи III групи звільнять від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких в умовах війни призвали до лав Збройних сил України та інших захисних формувань (зокрема й тих, які приєдналися до територіальної оборони);

• передбачено звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на територіях, де відбуваються бойові дії.

– Усе це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення. Відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити, – додав Зеленський.

Він зазначив, що це лише перша частина великого пакету допомоги, який розробляє українських уряд.

Зеленський уточнив, що всім керівникам центральної влади поставлено чітке завдання: розробити систему дій для швидкого відновлення України після завершення війни. Такий план дій повинен орієнтуватися на інтереси громадян.

Президент також поінформував, що в умовах війни держава виконує всі свої зобовʼязання: виплачує проіндексовані пенсії та зарплати.

Глава держави також подякував українським підприємцям, які продовжують працювати попри воєнні дії та виконують зобовʼязання перед своїми працівниками.