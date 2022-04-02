За місяць розв’язаної РФ повномасштабної війни в Україні експорт продукції з нашої держави скоротився вдвічі.

Про це розповів в інтерв‘ю Фактам ICTV заступник міністра економіки– торговий представник України Тарас Качка.

Він зазначив, що протягом березня наша держава експортувала продукції на $2,7 млрд, що вдвічі менше, ніж було в лютому.

– Березень завершився, ми підбили перші підсумки і бачимо, що експорт таки був, попри війну, перший шок окупації, блокування портів, руйнування бізнесу. Протягом березня ми експортували продукції на $2,7 млрд. Це половина від того, що ми експортували в лютому. Тоді ми експортували на $5,7 млрд. Відповідно ми маємо скорочення наполовину, – наголосив Тарас Качка.

Він уточнив, що скорочення експорту пов’язано як із руйнуванням складів, виробництв, замороженням виробництв, так і з блокуванням портів.

Заступник міністра зазначив, що левова частка українського експорту здійснювалася саме через морські порти Миколаєва, Одеси, Маріуполя.

– Маріуполь був місцем виробництва великої кількості металургійної продукції та місцем експортування продукції. Це безумовно трагедія як для людей, так і для економіки. Але той факт, що в умовах війни ми зберегли експорт на рівні принаймні половини від мирного часу, – це теж гарний показник, – додав він.

Тарас Качка поінформував, що єдиний із базових товарів, який зберіг експортні обсяги, це залізна руда. Це пов’язано з тим, що українські гірничозбагачувальні комбінати знаходяться на території, де не відбувалися бойові дії. Тому Україна, попри війну, змогла експортувати 3,1 млн тонн залізної руди залізницею.

– Попит на залізну руду в Європі стабільний, і ми продовжували експорт залізницею цієї продукції, – заявив заступник міністра.

Що стосується кукурудзи, сої, соняшниковій олії, пшениці, експорт цієї продукції з України впав у березні в середньому в чотири рази. Наприклад, у лютому наша держава експортувала 3,8 млн тонн кукурудзи, а в березні – 1,1 млн тонн (і це з урахуванням тих вантажів, які встигли вийти з портів у перші дні березня).

Щодо пшениці українська влада братиме до уваги внутрішні потреби держави.

Тарас Качка пояснив, що на фоні блокування портів Україна працює над відновленням логістики. Зараз щодня відбуваються наради щодо того, як забезпечити канали постачання вантажів через західний кордон України в порти Румунії, Польщі або Німеччини.

– Ми розуміємо, і про це говорить увесь світ, що російська агресія проти України морить голодом увесь світ. Це не лише загроза для України, це загроза для світу, тому що арабський світ потерпає від браку пшениці, європейське сільське господарство потерпає від браку кукурудзи та сої, якою годують тварин. Соняшникова олія потрібна всім – від Індії до Європи. Фактично ми тут були й залишаємося головним виробником. Тому ми працюємо над відновленням логістики, – пояснив заступник міністра.

Варто зазначити, що в Кабінеті міністрів оцінюють втрати України внаслідок розв’язаної РФ повномасштабної війни в більш ніж $1 трлн.

Ця сума охоплює як уже завдані українській інфраструктурі та економіці руйнування, так і втрати від зменшення ВВП у перспективі (через руйнування російськими загарбниками українських підприємств).