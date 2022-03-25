Если война в Украине затянется, стоимость зерновых в мире и дальше будет дорожать. Уже сейчас она очень высокая по сравнению с предыдущим годом.

Об этом рассказал в эфире телемарафона на украинских каналах новый министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

По его словам, для того, чтобы не произошел глобальный продовольственный кризис, нужно прекратить войну в Украине. В настоящее время наше государство ограничено в экспорте зерновых.

– Украина и другие страны Черноморского бассейна ограничены в экспорте. Это большие игроки… Многие страны мира ориентировались на Украину, на наши урожаи, поскольку это напрямую влияло на то, сколько они платят за продукцию. Цены на зерновые, а это соответственно и на другие продукты в мире, очень высокие. Они, наверное, самые большие в истории, по крайней мере, на моей памяти. Я думаю, и в принципе самые большие. Примерно вдвое больше на основные зерновые, чем в этот период год тому назад. И если эта ситуация усугубится и затянется в Украине, то очевидно, что они и дальше будут дорожать, — подчеркнул Сольский.

По его словам, выход в этой ситуации один – прекращение войны в нашем государстве. Пока же нужно наладить возможности продажи сельскохозяйственной продукции через западные страны.

Сольский уточнил, что проведение посевной кампании в Украине и налаживание логистики экспорта зерна из нашего государства – его ключевые задачи в должности министра.

Он проинформировал, что в Украине сейчас есть запасы зерна, которые были предусмотрены на экспорт, примерно на $7,5 млрд. При этом экспорт через порты пока невозможен.

– Порты ограничены. Мы раньше в месяц вывозили 4-5 млн тонн сельскохозяйственной продукции (и зерна, и переработки) через порты. Сейчас это только несколько сот тысяч тонн через западные границы. Очень важно это наладить. Очевидно, отминусовав запасы, которые нужны стране. Потому что это деньги для аграриев, – объяснил Сольский.

Он подтвердил, что были случаи похищения врагом судов с зерном, как, например, во временно захваченном российскими войсками Бердянске. Однако подобная ситуация, по словам министра, не является критичной.

На днях президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к итальянскому парламенту, предупредил, что одним из последствий войны РФ против нашего государства может стать голод в разных странах мира.

Глава государства объяснил, что Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия, а сейчас в некоторых регионах не может начать посевную из-за военных действий.