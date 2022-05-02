Один із найбільших банків України ПриватБанк та міжнародна платіжна система Payoneer запустили інтеграцію в додатку Приват24.

Про це поінформували в пресслужбі банку, зазначивши, що нова функція, зокрема, стане в нагоді для ІТ-спеціалістів та фрілансерів.

Згідно із задумом, інтеграція в Приват24 спростить міжнародні платежі для ФОП (фізичних осіб-підприємців), а також звичайних громадян.

Що таке Payoneer

Payoneer – це міжнародна платіжна система, за допомогою якої можна здійснювати фінансові послуги та грошові онлайн перекази.

Компанія Payoneer була заснована в 2005 році. Її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку (США).

Payoneer є зареєстрованим провайдером MasterCard.

Related video

Які переваги отримають українці від інтеграції Payoneer у Приват24

Завдяки новій функції клієнти ПриватБанку та Payoneer зможуть швидше отримувати кошти з Payoneer прямо в застосунку Приват24. Це стосується як мобільної, так і веб-версії додатку.

Ця послуга може зацікавити фізичних осіб та ФОП, які отримують платежі з-за кордону.

Можна буде отримувати оплату за допомогою банківського переказу в різних валютах; поповнювати картку ПриватБанку в доларах США або євро з рахунку Payoneer; конвертувати свої кошти в гривні, долари або євро через додаток або веб-версію Приват24.

Як зазначили в пресслужбі банку, нова функція надасть користувачам низку можливостей:

1. Зручність: можна буде прив’язати до Приват24 існуючий або створити новий акаунт Payoneer; авторизуватися в сервісі Payoneer з банківського додатку Приват24; переглядати історію дебетових транзакцій через ПриватБанк.

2. Користувачі зможуть виводити кошти з Payoneer на картки та рахунки фізичних осіб та ФОП. Зарахування коштів відбуватиметься:

• цілодобово в режимі онлайн для фізосіб;

• з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП.

3. Буде можливість відкривати віртуальні/інтернет картки в процесі виведення коштів, приймати платежі у валюті, миттєво отримувати банківські реквізити по балансах у доларах та євро для прийому платежів за надані послуги.

4. Користувачам обіцяють вигідний курс конвертації в гривню та відсутність комісій у банках-кореспондентах за SWIFT-платежі від Payoneer.

Як вивести кошти з рахунку Payoneer на картку в Приват24

Щоб мати змогу виводити кошти з Payoneer на банківську картку в Приват24 слід зробити низку кроків:

• Для початку потрібно зареєструватися на спеціально розробленому для цього сайті (за посиланням register.payoneer.com), щоб створити акаунт у Payoneer.

• Вам запропонують вказати, чи ви фізична особа/ФОП, прізвище та ім’я англійською мовою, адресу електронної пошти, дату народження.

• Далі потрібно буде навести дані щодо адреси проживання, поштового індексу та номер мобільного телефону.

• Наступний крок – потрібно вигадати пароль до свого акаунту в Payoneer; обрати питання, на яке слід дати відповідь у разі перевірки, що людина, яка намагається зайти в акаунт, це дійсно ви (наприклад, яке ім’я у вашої старшої дитини, в якому місті ви закінчували початкову школу тощо); дати відповідь на це питання; ввести номер картки платника податків (ідентифікаційний код), прізвище та ім’я українською мовою.

• На останньому етапі реєстрації потрібно обрати банк (ПриватБанк), вказати номер банківської картки, до якої буде прив’язано акаунт у Payoneer, IBAN (міжнародний номер банківського рахунку).

• Також можна авторизуватися чи зареєструватися в додатку Приват24: в меню Сервіси — Перекази — Payoneer. У такому випадку вам запропонують обрати в Приват24 карту для реєстрації/авторизації (тобто банківську картку, яка буде прив’язана до Payoneer).

• Після реєстрації чи авторизації потрібно обрати баланс валюти і банківський рахунок для відправлення коштів. У меню в Payoneer слід перейти до розділу Withdraw (Виведення) – To Bank Account (На банківський рахунок). Після цього потрібно натиснути опцію Зняти кошти.

• Потім потрібно обрати банківську картку для отримання, вказати суму, яку ви надсилаєте, та натиснути Отримати.